Разработчик вычислительной техники готовит сделку года по аренде офисов

РБК: Yadro ведет переговоры по аренде офиса за 900 млн в год
© Служба новостей «URA.RU»
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Yadro может снять 30 тысяч квадратных метров за 900 млн рублей в год
Yadro может снять 30 тысяч квадратных метров за 900 млн рублей в год Фото:

Компания Yadro, занимающаяся производством и разработкой вычислительной техники, находится на пороге заключения крупнейшей сделки по аренде офисных помещений в текущем году. Компания планирует арендовать около 30 тысяч квадратных метров в технопарке «ЗИЛ», расположенном на юге Москвы. Стоимость аренды оценивается в 900 миллионов рублей в год.

«Входящий в „ИКС Холдинг“ разработчик Yadro планирует занять около 30 тысяч квадратных метров в московском технопарке „ЗИЛ“ на Автозаводской улице. В случае закрытия эта сделка станет крупнейшей транзакцией по аренде офиса в этом году», — сообщил РБК. На данный момент сделка между Yadro и технопарком «ЗИЛ» еще не закрыта, однако стороны активно обсуждают условия будущего соглашения. По словам исполнительного директора консалтинговой компании Remain Александра Богданова, аренда технопарка может обходиться Yadro примерно в 900 миллионов рублей ежегодно.

Решение о переезде в новый офис, по всей видимости, связано с желанием компании консолидировать свой персонал и стимулировать активное развитие. Если сделка будет успешно закрыта, Yadro установит новый рекорд на рынке аренды офисных площадей в этом году.

Ранее РЖД приобрело 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в бизнес-центре «Москва-Сити». Отмечается, что это почти вся площадь постройки. 

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Компания Yadro, занимающаяся производством и разработкой вычислительной техники, находится на пороге заключения крупнейшей сделки по аренде офисных помещений в текущем году. Компания планирует арендовать около 30 тысяч квадратных метров в технопарке «ЗИЛ», расположенном на юге Москвы. Стоимость аренды оценивается в 900 миллионов рублей в год. «Входящий в „ИКС Холдинг“ разработчик Yadro планирует занять около 30 тысяч квадратных метров в московском технопарке „ЗИЛ“ на Автозаводской улице. В случае закрытия эта сделка станет крупнейшей транзакцией по аренде офиса в этом году», — сообщил РБК. На данный момент сделка между Yadro и технопарком «ЗИЛ» еще не закрыта, однако стороны активно обсуждают условия будущего соглашения. По словам исполнительного директора консалтинговой компании Remain Александра Богданова, аренда технопарка может обходиться Yadro примерно в 900 миллионов рублей ежегодно. Решение о переезде в новый офис, по всей видимости, связано с желанием компании консолидировать свой персонал и стимулировать активное развитие. Если сделка будет успешно закрыта, Yadro установит новый рекорд на рынке аренды офисных площадей в этом году. Ранее РЖД приобрело 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в бизнес-центре «Москва-Сити». Отмечается, что это почти вся площадь постройки. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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