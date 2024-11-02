Разработчик вычислительной техники готовит сделку года по аренде офисов

Компания Yadro, занимающаяся производством и разработкой вычислительной техники, находится на пороге заключения крупнейшей сделки по аренде офисных помещений в текущем году. Компания планирует арендовать около 30 тысяч квадратных метров в технопарке «ЗИЛ», расположенном на юге Москвы. Стоимость аренды оценивается в 900 миллионов рублей в год.
«Входящий в „ИКС Холдинг“ разработчик Yadro планирует занять около 30 тысяч квадратных метров в московском технопарке „ЗИЛ“ на Автозаводской улице. В случае закрытия эта сделка станет крупнейшей транзакцией по аренде офиса в этом году», — сообщил РБК. На данный момент сделка между Yadro и технопарком «ЗИЛ» еще не закрыта, однако стороны активно обсуждают условия будущего соглашения. По словам исполнительного директора консалтинговой компании Remain Александра Богданова, аренда технопарка может обходиться Yadro примерно в 900 миллионов рублей ежегодно.
Решение о переезде в новый офис, по всей видимости, связано с желанием компании консолидировать свой персонал и стимулировать активное развитие. Если сделка будет успешно закрыта, Yadro установит новый рекорд на рынке аренды офисных площадей в этом году.
Ранее РЖД приобрело 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в бизнес-центре «Москва-Сити». Отмечается, что это почти вся площадь постройки.
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