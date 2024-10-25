РЖД приобрели 350 тысяч квадратных метров Moscow Towers

ОАО РЖД приобрело 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в бизнес-центре «Москва-Сити». Это почти вся площадь небоскреба. В оформлении сделки также участвовала консультационная компания CORE.XP.
«ОАО РЖД закрыло сделку по приобретению 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers, недавно построенном в деловом кластере „Москва-Сити“», — сообщил «Коммерсант». После покупки РЖД стали владельцами офисов общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, апартаментов и парковки на 100 тысяч квадратных метров. Одним из консультантов сделки выступила компания CORE.XP.
Небоскреб Moscow Towers после сделки с РЖД оставил около 60 тысяч квадратных метров для размещения ритейла, заведений общественного питания и другой сопутствующей инфраструктуры, которые не вошли в контур сделки. Стоимость активов, передаваемых в управление РЖД, оценена в 160 миллиардов рублей. В то же время руководитель департамента по работе с офисными площадями в компании IBC Real Estate Екатерина Белова предполагает, что их стоимость составляет 227 миллиардов рублей.
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