РЖД приобрели 350 тысяч квадратных метров Moscow Towers

РЖД приобрели почти весь небоскреб Moscow Towers
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Компания РЖД почти полностью купила небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити», оставив незанятыми 60 тысяч квадратных метров
Компания РЖД почти полностью купила небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити», оставив незанятыми 60 тысяч квадратных метров Фото:

ОАО РЖД приобрело 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в бизнес-центре «Москва-Сити». Это почти вся площадь небоскреба. В оформлении сделки также участвовала консультационная компания CORE.XP.

«ОАО РЖД закрыло сделку по приобретению 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers, недавно построенном в деловом кластере „Москва-Сити“», — сообщил «Коммерсант». После покупки РЖД стали владельцами офисов общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, апартаментов и парковки на 100 тысяч квадратных метров. Одним из консультантов сделки выступила компания CORE.XP.

Небоскреб Moscow Towers после сделки с РЖД оставил около 60 тысяч квадратных метров для размещения ритейла, заведений общественного питания и другой сопутствующей инфраструктуры, которые не вошли в контур сделки. Стоимость активов, передаваемых в управление РЖД, оценена в 160 миллиардов рублей. В то же время руководитель департамента по работе с офисными площадями в компании IBC Real Estate Екатерина Белова предполагает, что их стоимость составляет 227 миллиардов рублей.

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ОАО РЖД приобрело 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в бизнес-центре «Москва-Сити». Это почти вся площадь небоскреба. В оформлении сделки также участвовала консультационная компания CORE.XP. «ОАО РЖД закрыло сделку по приобретению 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers, недавно построенном в деловом кластере „Москва-Сити“», — сообщил «Коммерсант». После покупки РЖД стали владельцами офисов общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, апартаментов и парковки на 100 тысяч квадратных метров. Одним из консультантов сделки выступила компания CORE.XP. Небоскреб Moscow Towers после сделки с РЖД оставил около 60 тысяч квадратных метров для размещения ритейла, заведений общественного питания и другой сопутствующей инфраструктуры, которые не вошли в контур сделки. Стоимость активов, передаваемых в управление РЖД, оценена в 160 миллиардов рублей. В то же время руководитель департамента по работе с офисными площадями в компании IBC Real Estate Екатерина Белова предполагает, что их стоимость составляет 227 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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