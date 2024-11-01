01 ноября 2024

Челябинскую область продолжает засыпать снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
На дорогах возможно образование гололедицы Фото:

Челябинскую область вторые сутки продолжает засыпать снегом и дождем. В пресс-службе ГАИ региона водителям напоминают об опасностях на дорогах, связанных с погодными условиями.

«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. На территории региона идут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.

Там отметили, что личный состав ГАИ переведен на усиленный режим работы. Сотрудники готовы прийти на помощь в любую минуту.

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Челябинскую область вторые сутки продолжает засыпать снегом и дождем. В пресс-службе ГАИ региона водителям напоминают об опасностях на дорогах, связанных с погодными условиями. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. На территории региона идут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области. Там отметили, что личный состав ГАИ переведен на усиленный режим работы. Сотрудники готовы прийти на помощь в любую минуту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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