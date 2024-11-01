Челябинскую область продолжает засыпать снегом

На дорогах возможно образование гололедицы
Челябинскую область вторые сутки продолжает засыпать снегом и дождем. В пресс-службе ГАИ региона водителям напоминают об опасностях на дорогах, связанных с погодными условиями.
«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. На территории региона идут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области.
Там отметили, что личный состав ГАИ переведен на усиленный режим работы. Сотрудники готовы прийти на помощь в любую минуту.
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