Природа Погода Челябинскую область продолжает засыпать снегом 02 ноября 2024 в 09:33 Размер текста - 17 + На дорогах возможно образование гололедицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинскую область вторые сутки продолжает засыпать снегом и дождем. В пресс-службе ГАИ региона водителям напоминают об опасностях на дорогах, связанных с погодными условиями. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. На территории региона идут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области. Там отметили, что личный состав ГАИ переведен на усиленный режим работы. Сотрудники готовы прийти на помощь в любую минуту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинскую область вторые сутки продолжает засыпать снегом и дождем. В пресс-службе ГАИ региона водителям напоминают об опасностях на дорогах, связанных с погодными условиями. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. На территории региона идут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ области. Там отметили, что личный состав ГАИ переведен на усиленный режим работы. Сотрудники готовы прийти на помощь в любую минуту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям