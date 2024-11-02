URA.RU вошло в тройку лидеров по цитируемости в соцсетях

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URA.RU стало одним из лидеров по количеству упоминаний в соцсетях
URA.RU стало одним из лидеров по количеству упоминаний в соцсетях Фото:

Информационное агентство URA.RU вошло в тройку лидеров по цитируемости в соцсетях. Согласно данным «Медиалогии» за сентябрь этого года, количество упоминаний равняется 14 521, что подтверждает значительное влияние СМИ на информационное поле.

«Третье место досталось интернет-изданию URA.RU», — отмечается в рейтинге. На втором месте находится агентство ТАСС с долей цитируемости 96 489. Лидером в рейтинге остается агентство РИА Новости, на которое 210 459 раз ссылались другие СМИ в соцсетях.

Там же был опубликован рейтинг самых цитируемых СМИ за этот год. Первое место также досталось РИА Новости. Следом за ним в рейтинге находится ТАСС, занимающее второе место, и агентство Интерфакс, расположившееся на третьей позиции.

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Информационное агентство URA.RU вошло в тройку лидеров по цитируемости в соцсетях. Согласно данным «Медиалогии» за сентябрь этого года, количество упоминаний равняется 14 521, что подтверждает значительное влияние СМИ на информационное поле. «Третье место досталось интернет-изданию URA.RU», — отмечается в рейтинге. На втором месте находится агентство ТАСС с долей цитируемости 96 489. Лидером в рейтинге остается агентство РИА Новости, на которое  210 459 раз ссылались другие СМИ в соцсетях. Там же был опубликован рейтинг самых цитируемых СМИ за этот год. Первое место также досталось РИА Новости. Следом за ним в рейтинге находится ТАСС, занимающее второе место, и агентство Интерфакс, расположившееся на третьей позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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