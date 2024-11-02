Информационное агентство URA.RU вошло в тройку лидеров по цитируемости в соцсетях. Согласно данным «Медиалогии» за сентябрь этого года, количество упоминаний равняется 14 521, что подтверждает значительное влияние СМИ на информационное поле.
«Третье место досталось интернет-изданию URA.RU», — отмечается в рейтинге. На втором месте находится агентство ТАСС с долей цитируемости 96 489. Лидером в рейтинге остается агентство РИА Новости, на которое 210 459 раз ссылались другие СМИ в соцсетях.
Там же был опубликован рейтинг самых цитируемых СМИ за этот год. Первое место также досталось РИА Новости. Следом за ним в рейтинге находится ТАСС, занимающее второе место, и агентство Интерфакс, расположившееся на третьей позиции.
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