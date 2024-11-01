01 ноября 2024

В Екатеринбурге пропал подросток из Новосибирска

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, музыка, наушники, подросток, юноша
Парень приехал на Урал в гости и исчез (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток, который приехал на Урал вместе с мамой из Новосибирска. Он ушел из дома 31 октября и до сих пор не вернулся, сообщил URA.RU источник.

«Парень с мамой приехали в Екатеринбург в гости. Днем 31 октября он ушел из дома в СНТ „Дорожник“ и пропал. Сотового телефона у него при себе нет. Ранее мальчик никогда не сбегал», — сказал собеседник агентства.

Известно, что молодой человек ранее был условно осужден за неправомерное присвоение чужого автомобиля. Сейчас его поиском занимается полиция.

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В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток, который приехал на Урал вместе с мамой из Новосибирска. Он ушел из дома 31 октября и до сих пор не вернулся, сообщил URA.RU источник. «Парень с мамой приехали в Екатеринбург в гости. Днем 31 октября он ушел из дома в СНТ „Дорожник“ и пропал. Сотового телефона у него при себе нет. Ранее мальчик никогда не сбегал», — сказал собеседник агентства. Известно, что молодой человек ранее был условно осужден за неправомерное присвоение чужого автомобиля. Сейчас его поиском занимается полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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