В Екатеринбурге пропал подросток из Новосибирска

Парень приехал на Урал в гости и исчез (архивное фото)
В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток, который приехал на Урал вместе с мамой из Новосибирска. Он ушел из дома 31 октября и до сих пор не вернулся, сообщил URA.RU источник.
«Парень с мамой приехали в Екатеринбург в гости. Днем 31 октября он ушел из дома в СНТ „Дорожник“ и пропал. Сотового телефона у него при себе нет. Ранее мальчик никогда не сбегал», — сказал собеседник агентства.
Известно, что молодой человек ранее был условно осужден за неправомерное присвоение чужого автомобиля. Сейчас его поиском занимается полиция.
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