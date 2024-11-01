В Екатеринбурге пропал подросток из Новосибирска

02 ноября 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Парень приехал на Урал в гости и исчез (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток, который приехал на Урал вместе с мамой из Новосибирска. Он ушел из дома 31 октября и до сих пор не вернулся, сообщил URA.RU источник. «Парень с мамой приехали в Екатеринбург в гости. Днем 31 октября он ушел из дома в СНТ „Дорожник“ и пропал. Сотового телефона у него при себе нет. Ранее мальчик никогда не сбегал», — сказал собеседник агентства. Известно, что молодой человек ранее был условно осужден за неправомерное присвоение чужого автомобиля. Сейчас его поиском занимается полиция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток, который приехал на Урал вместе с мамой из Новосибирска. Он ушел из дома 31 октября и до сих пор не вернулся, сообщил URA.RU источник. «Парень с мамой приехали в Екатеринбург в гости. Днем 31 октября он ушел из дома в СНТ „Дорожник“ и пропал. Сотового телефона у него при себе нет. Ранее мальчик никогда не сбегал», — сказал собеседник агентства. Известно, что молодой человек ранее был условно осужден за неправомерное присвоение чужого автомобиля. Сейчас его поиском занимается полиция.