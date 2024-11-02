Песков: Путин уже начал работать над речью для «Валдая»

Президент России Владимир Путин начал подготовку к своему выступлению на международном дискуссионном клубе «Валдай». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Да», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, начал ли Путин уже работать над речью. Его слова приводит РИА Новости.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» представляет собой ассоциацию выдающихся российских и зарубежных специалистов в таких сферах как политология, экономика, история и международные отношения. В этом году встреча пройдет 7 ноября в Сочи. Тема заседания звучит как «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».
По словам Пескова, главные выступления российского лидера на «Валдае» традиционно вызывают большой интерес и привлекают значительное внимание со стороны мировой общественности и экспертов, которые внимательно анализируют каждое заявление. В прошлом году его выступление было охарактеризовано как концептуальное и мировоззренческое, требующее глубокого анализа и вошло в золотую десятку лучших выступлений года.
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