01 ноября 2024

«Не хотите — не надо»: легенды рока обиделись на фанатов из Екатеринбурга

Группа «Алиса» перенесла концерт в Екатеринбурге на апрель 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Рокеры приедут на Урал лишь в следующем году Фото:

Легендарная рок-группа «Алиса» перенесла презентацию нового альбома «Гойда» в Екатеринбурге с 8 ноября на 25 апреля 2025 года. По словам музыкантов, дело в плохих продажах билетов, поэтому они пока взяли паузу.

«Смеем предположить, что мероприятия типа „Хиты, лучшее, любимое…“ и так далее прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“. В прямом и переносном… Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — пишут артисты в своих соцсетях.

Они подчеркнули, что могли бы провести презентацию альбома только в Москве и Санкт-Петербурге, но тогда у поклонников возникнут вопросы, почему они не едут в регионы. «Едешь в город N — билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем. Мы вместе, так сказать», — резюмировали рокеры.

О переносе мероприятия сообщают и организаторы. Они уже начали рассылать СМС-сообщения тем, кто купил билеты. Концерт планировали провести в TeleClub.

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Легендарная рок-группа «Алиса» перенесла презентацию нового альбома «Гойда» в Екатеринбурге с 8 ноября на 25 апреля 2025 года. По словам музыкантов, дело в плохих продажах билетов, поэтому они пока взяли паузу. «Смеем предположить, что мероприятия типа „Хиты, лучшее, любимое…“ и так далее прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“. В прямом и переносном… Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — пишут артисты в своих соцсетях. Они подчеркнули, что могли бы провести презентацию альбома только в Москве и Санкт-Петербурге, но тогда у поклонников возникнут вопросы, почему они не едут в регионы. «Едешь в город N — билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем. Мы вместе, так сказать», — резюмировали рокеры. О переносе мероприятия сообщают и организаторы. Они уже начали рассылать СМС-сообщения тем, кто купил билеты. Концерт планировали провести в TeleClub.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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