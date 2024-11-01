«Не хотите — не надо»: легенды рока обиделись на фанатов из Екатеринбурга

Группа «Алиса» перенесла концерт в Екатеринбурге на апрель 2025 года

02 ноября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Рокеры приедут на Урал лишь в следующем году Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Легендарная рок-группа «Алиса» перенесла презентацию нового альбома «Гойда» в Екатеринбурге с 8 ноября на 25 апреля 2025 года. По словам музыкантов, дело в плохих продажах билетов, поэтому они пока взяли паузу. «Смеем предположить, что мероприятия типа „Хиты, лучшее, любимое…“ и так далее прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“. В прямом и переносном… Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — пишут артисты в своих соцсетях. Они подчеркнули, что могли бы провести презентацию альбома только в Москве и Санкт-Петербурге, но тогда у поклонников возникнут вопросы, почему они не едут в регионы. «Едешь в город N — билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем. Мы вместе, так сказать», — резюмировали рокеры. О переносе мероприятия сообщают и организаторы. Они уже начали рассылать СМС-сообщения тем, кто купил билеты. Концерт планировали провести в TeleClub. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легендарная рок-группа «Алиса» перенесла презентацию нового альбома «Гойда» в Екатеринбурге с 8 ноября на 25 апреля 2025 года. По словам музыкантов, дело в плохих продажах билетов, поэтому они пока взяли паузу. «Смеем предположить, что мероприятия типа „Хиты, лучшее, любимое…“ и так далее прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“. В прямом и переносном… Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — пишут артисты в своих соцсетях. Они подчеркнули, что могли бы провести презентацию альбома только в Москве и Санкт-Петербурге, но тогда у поклонников возникнут вопросы, почему они не едут в регионы. «Едешь в город N — билеты не продаются. Короче, думайте. И мы подумаем. Мы вместе, так сказать», — резюмировали рокеры. О переносе мероприятия сообщают и организаторы. Они уже начали рассылать СМС-сообщения тем, кто купил билеты. Концерт планировали провести в TeleClub.