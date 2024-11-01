Полиция взяла под охрану роженицу в больнице Екатеринбурга

02 ноября 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Женщину после родов ждет допрос в полиции и, возможно, наказание (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, Екатеринбург) поступила роженица из Нижнего Тагила, у которой при себе нашли два пакетика с наркотиками. Прямо в роддоме ее взяла под охрану полиция, сообщил источник URA.RU. «29-летняя тагильчанка поступила в роддом на большом сроке. При себе у нее обнаружили наркотические препараты, которые пациентка хранила для сбыта другим людям. Допросить ее не получилось — она находится в реанимации. Пока роженица в больнице, ее будет охранять полиция», — объяснил собеседник агентства. В отношении будущей мамы возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Как только позволит состояние, роженицу ждет допрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, Екатеринбург) поступила роженица из Нижнего Тагила, у которой при себе нашли два пакетика с наркотиками. Прямо в роддоме ее взяла под охрану полиция, сообщил источник URA.RU. «29-летняя тагильчанка поступила в роддом на большом сроке. При себе у нее обнаружили наркотические препараты, которые пациентка хранила для сбыта другим людям. Допросить ее не получилось — она находится в реанимации. Пока роженица в больнице, ее будет охранять полиция», — объяснил собеседник агентства. В отношении будущей мамы возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Как только позволит состояние, роженицу ждет допрос.