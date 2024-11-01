01 ноября 2024

Полиция взяла под охрану роженицу в больнице Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Родильный дом № 1. Магнитогорск, роддом, родильная палата, роженица
Женщину после родов ждет допрос в полиции и, возможно, наказание (архивное фото) Фото:

В институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, Екатеринбург) поступила роженица из Нижнего Тагила, у которой при себе нашли два пакетика с наркотиками. Прямо в роддоме ее взяла под охрану полиция, сообщил источник URA.RU.

«29-летняя тагильчанка поступила в роддом на большом сроке. При себе у нее обнаружили наркотические препараты, которые пациентка хранила для сбыта другим людям. Допросить ее не получилось — она находится в реанимации. Пока роженица в больнице, ее будет охранять полиция», — объяснил собеседник агентства.

В отношении будущей мамы возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Как только позволит состояние, роженицу ждет допрос.

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В институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ, Екатеринбург) поступила роженица из Нижнего Тагила, у которой при себе нашли два пакетика с наркотиками. Прямо в роддоме ее взяла под охрану полиция, сообщил источник URA.RU. «29-летняя тагильчанка поступила в роддом на большом сроке. При себе у нее обнаружили наркотические препараты, которые пациентка хранила для сбыта другим людям. Допросить ее не получилось — она находится в реанимации. Пока роженица в больнице, ее будет охранять полиция», — объяснил собеседник агентства. В отношении будущей мамы возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Как только позволит состояние, роженицу ждет допрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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