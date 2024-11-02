Мошенники заставили пенсионерку продать четыре квартиры в Петербурге

В Санкт-Петербурге 72-летняя женщина, проработавшая врачом-терапевтом более 45 лет, стала жертвой телефонного мошенничества, в результате которого продала свои три квартиры на Васильевском острове и одну в Петергофе. Общая сумма проданной недвижимости составила более 31 миллиона рублей.
«С 12 сентября уроженка Эстонской ССР, больше 45 лет проработавшая врачом-терапевтом, подвергалась телефонному гипнозу», — передает издание «Фонтанка.ру». Там добавили, что мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, по телефону убедили пенсионерку в уязвимости банков и опасной ситуации на рынке недвижимости.
За полтора месяца она нашла покупателей квартиры в двенадцатиэтажном доме на Чичеринской улице, шестиэтажке на Железноводской и в ЖК комфорт-класса на Уральской улице, а также продала свою квартиру на 13-й линии Васильевского острова. В общей сложности, мошенники похитили у нее 31,4 миллиона рублей. В полиции возбудили дело об особо крупном мошенничестве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.