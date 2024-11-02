Мошенники заставили пенсионерку продать четыре квартиры в Петербурге

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Мошенники по телефону обманули 72-летнюю жительницу Петербурга на 31 миллион рублей
Мошенники по телефону обманули 72-летнюю жительницу Петербурга на 31 миллион рублей Фото:

В Санкт-Петербурге 72-летняя женщина, проработавшая врачом-терапевтом более 45 лет, стала жертвой телефонного мошенничества, в результате которого продала свои три квартиры на Васильевском острове и одну в Петергофе. Общая сумма проданной недвижимости составила более 31 миллиона рублей. 

«С 12 сентября уроженка Эстонской ССР, больше 45 лет проработавшая врачом-терапевтом, подвергалась телефонному гипнозу», — передает издание «Фонтанка.ру». Там добавили, что мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, по телефону убедили пенсионерку в уязвимости банков и опасной ситуации на рынке недвижимости.

За полтора месяца она нашла покупателей квартиры в двенадцатиэтажном доме на Чичеринской улице, шестиэтажке на Железноводской и в ЖК комфорт-класса на Уральской улице, а также продала свою квартиру на 13-й линии Васильевского острова. В общей сложности, мошенники похитили у нее 31,4 миллиона рублей. В полиции возбудили дело об особо крупном мошенничестве.

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В Санкт-Петербурге 72-летняя женщина, проработавшая врачом-терапевтом более 45 лет, стала жертвой телефонного мошенничества, в результате которого продала свои три квартиры на Васильевском острове и одну в Петергофе. Общая сумма проданной недвижимости составила более 31 миллиона рублей.  «С 12 сентября уроженка Эстонской ССР, больше 45 лет проработавшая врачом-терапевтом, подвергалась телефонному гипнозу», — передает издание «Фонтанка.ру». Там добавили, что мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, по телефону убедили пенсионерку в уязвимости банков и опасной ситуации на рынке недвижимости. За полтора месяца она нашла покупателей квартиры в двенадцатиэтажном доме на Чичеринской улице, шестиэтажке на Железноводской и в ЖК комфорт-класса на Уральской улице, а также продала свою квартиру на 13-й линии Васильевского острова. В общей сложности, мошенники похитили у нее 31,4 миллиона рублей. В полиции возбудили дело об особо крупном мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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