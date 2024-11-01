Блогер и юмористка Карина Мурашкина, родившаяся в Каслях (Челябинская область), стала ведущей реалити-шоу «Битва стартапов» на СТС Love. Ее соведущим выступит предприниматель Сергей Мезенцев. В рамках программы участники будут работать над усилением своих бизнес-проектов, выполняя задания, сообщали в URA.RU в пресс-службе телеканала.
«Я человек, который ничего не смыслит в бизнесе и технологиях. В нашем шоу задаю простые вопросы, чтобы зрители, похожие на меня, наконец-то разобрались во всём этом», — отметила Мурашкина.
Участники шоу — молодые люди из акселераторов «Сбера» и «Школы 21». Они будут улучшать свои стартапы, выполняя задания от экспертов и искусственного интеллекта GigaChat. Уточняется, что благодаря программе новаторы смогут не только заработать деньги для общего призового фонда, но и пройти через различные испытания, схожие с теми, что встречаются в большом бизнесе.
В качестве жюри и специалистов выступят: продюсер — Юлиана Слащева, сценарист — Александр Цыпкин, генпродюссер сервиса Okko Гавриил Гордеев, гендиректор Hoff- Михаил Кучмент и другие. Премьера первого выпуска состоится 4 ноября.
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