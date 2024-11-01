01 ноября 2024

Челябинская юмористка Мурашкина станет ведущей шоу про предпринимателей на СТС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера шоу запланирована на 4 ноября в 22:00
Премьера шоу запланирована на 4 ноября в 22:00 Фото:

Блогер и юмористка Карина Мурашкина, родившаяся в Каслях (Челябинская область), стала ведущей реалити-шоу «Битва стартапов» на СТС Love. Ее соведущим выступит предприниматель Сергей Мезенцев. В рамках программы участники будут работать над усилением своих бизнес-проектов, выполняя задания, сообщали в URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Я человек, который ничего не смыслит в бизнесе и технологиях. В нашем шоу задаю простые вопросы, чтобы зрители, похожие на меня, наконец-то разобрались во всём этом», — отметила Мурашкина.

Участники шоу — молодые люди из акселераторов «Сбера» и «Школы 21». Они будут улучшать свои стартапы, выполняя задания от экспертов и искусственного интеллекта GigaChat. Уточняется, что благодаря программе новаторы смогут не только заработать деньги для общего призового фонда, но и пройти через различные испытания, схожие с теми, что встречаются в большом бизнесе.

В качестве жюри и специалистов выступят: продюсер — Юлиана Слащева, сценарист — Александр Цыпкин, генпродюссер сервиса Okko Гавриил Гордеев, гендиректор Hoff- Михаил Кучмент и другие. Премьера первого выпуска состоится 4 ноября.

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Блогер и юмористка Карина Мурашкина, родившаяся в Каслях (Челябинская область), стала ведущей реалити-шоу «Битва стартапов» на СТС Love. Ее соведущим выступит предприниматель Сергей Мезенцев. В рамках программы участники будут работать над усилением своих бизнес-проектов, выполняя задания, сообщали в URA.RU в пресс-службе телеканала. «Я человек, который ничего не смыслит в бизнесе и технологиях. В нашем шоу задаю простые вопросы, чтобы зрители, похожие на меня, наконец-то разобрались во всём этом», — отметила Мурашкина. Участники шоу — молодые люди из акселераторов «Сбера» и «Школы 21». Они будут улучшать свои стартапы, выполняя задания от экспертов и искусственного интеллекта GigaChat. Уточняется, что благодаря программе новаторы смогут не только заработать деньги для общего призового фонда, но и пройти через различные испытания, схожие с теми, что встречаются в большом бизнесе. В качестве жюри и специалистов выступят: продюсер — Юлиана Слащева, сценарист — Александр Цыпкин, генпродюссер сервиса Okko Гавриил Гордеев, гендиректор Hoff- Михаил Кучмент и другие. Премьера первого выпуска состоится 4 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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