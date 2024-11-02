Народный артист РФ Филипп Киркоров раскрыл, что его настоящая фамилия — Крикорян, а не Киркоров. В своих соцсетях он опубликовал свидетельство брака своих родителей, поздравив их с годовщиной. Многие подписчики удивились настоящее фамилии певца.
«Ровно 60 лет назад, 1-го ноября 1964 года, родилась моя семья. Во Дворце бракосочетания 2 отдела ЗАГС в городе Москва. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь. Цените семейные традиции и храните любовь. Рад, что в России 2024 — Год семьи. Это самое важное, что есть у человека», — написал Киркоров в Instagram* (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ).
Из опубликованного исполнителем документа поклонники узнали, что его отец — известный певец Бедрос Киркоров на самом деле Крикорян. Многие их них удивились данному факту. Кроме того, также выяснилось, что Кирковов имеет армянские корни, а вовсе не болгарские, как полагали некоторые из его фанатов.
Ранее стало известно, что у его отца появились осложнения, связанные с проблемами с сердцем. Он жалуется на боли в ногах, которые мешают ему ходить. Для улучшения состояния Киркорову была проведена процедура очистки крови. Сейчас он находится на домашнем амбулаторном лечении, где за ним присматривают близкие.
Instagram* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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