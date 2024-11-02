Киркоров признался, что его фамилия ненастоящая. Скрин

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Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию Фото:

Народный артист РФ Филипп Киркоров раскрыл, что его настоящая фамилия — Крикорян, а не Киркоров. В своих соцсетях он опубликовал свидетельство брака своих родителей, поздравив их с годовщиной. Многие подписчики удивились настоящее фамилии певца.

«Ровно 60 лет назад, 1-го ноября 1964 года, родилась моя семья. Во Дворце бракосочетания 2 отдела ЗАГС в городе Москва. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь. Цените семейные традиции и храните любовь. Рад, что в России 2024 — Год семьи. Это самое важное, что есть у человека», — написал Киркоров в Instagram* (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ). 

Из опубликованного исполнителем документа поклонники узнали, что его отец — известный певец Бедрос Киркоров на самом деле Крикорян. Многие их них удивились данному факту. Кроме того, также выяснилось, что Кирковов имеет армянские корни, а вовсе не болгарские, как полагали некоторые из его фанатов.

Ранее стало известно, что у его отца появились осложнения, связанные с проблемами с сердцем. Он жалуется на боли в ногах, которые мешают ему ходить. Для улучшения состояния Киркорову была проведена процедура очистки крови. Сейчас он находится на домашнем амбулаторном лечении, где за ним присматривают близкие.

Свидетельство брака родителей Киркорова
Свидетельство брака родителей Киркорова
Фото:

Instagram* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Народный артист РФ Филипп Киркоров раскрыл, что его настоящая фамилия — Крикорян, а не Киркоров. В своих соцсетях он опубликовал свидетельство брака своих родителей, поздравив их с годовщиной. Многие подписчики удивились настоящее фамилии певца. «Ровно 60 лет назад, 1-го ноября 1964 года, родилась моя семья. Во Дворце бракосочетания 2 отдела ЗАГС в городе Москва. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь. Цените семейные традиции и храните любовь. Рад, что в России 2024 — Год семьи. Это самое важное, что есть у человека», — написал Киркоров в Instagram* (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ).  Из опубликованного исполнителем документа поклонники узнали, что его отец — известный певец Бедрос Киркоров на самом деле Крикорян. Многие их них удивились данному факту. Кроме того, также выяснилось, что Кирковов имеет армянские корни, а вовсе не болгарские, как полагали некоторые из его фанатов. Ранее стало известно, что у его отца появились осложнения, связанные с проблемами с сердцем. Он жалуется на боли в ногах, которые мешают ему ходить. Для улучшения состояния Киркорову была проведена процедура очистки крови. Сейчас он находится на домашнем амбулаторном лечении, где за ним присматривают близкие. Instagram* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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