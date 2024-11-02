Три экс-менеджера группы «Титан» арестованы за хищение 200 млн рублей

Бывшие топ-менеджеры группы сибирской нефтекомпании «Титан» отправлены в СИЗО за хищение 200 миллионов рублей у компании. Они обвиняются в преступных действиях, связанных с крупномасштабным хищением нефтепродуктов, на сумму около 1,6 миллиарда рублей.
«В пятницу, 1 ноября, Ленинский районный суд Ставрополя отправил под арест трех бывших топ-менеджеров группы компаний „Титан“. Их заподозрили в мошенничестве в крупном размере, ущерб от которого составил 200 миллионов рублей», — сообщает РБК. Среди задержанных экс-заместитель генерального директора Юрий Жигадло, бывший директор департамента реализации Сергей Писмиченко и бывший директор департамента реализации нефтепродуктов Игорь Зыков.
По данным следствия, они действовали в соучастии с организованным преступным сообществом, участвующим в шантаже руководителей компании и хищении нефтепродуктов общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Предполагаемые преступники обвиняются в мошенничестве на сумму 200 миллионов рублей, контрабанде, краже и легализации незаконных средств. Управляющую группу сформировал бизнесмен Михаил Гаркушкин в 2010 году, совместно с друзьями и знакомыми.
Хищения осуществлялись через коммерческие сделки с использованием подставных компаний. В ходе расследования было проведено более 40 обысков и изъято имущество на сумму свыше трех миллиардов рублей. Владелец «Титана» Михаил Сутягинский отметил, что его менеджеры активно сотрудничают со следствием и надеются на объективное разбирательство. Группа «Титан» включает в себя несколько нефтехимических предприятий и агрокомплекс.
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