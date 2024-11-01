В ХМАО назвали вакансии для вахтовиков с зарплатой более 300 тысяч рублей

Наиболее выгодные вахтовые вакансии в ХМАО с зарплатной вилкой около 300 тысяч рублей предлагают мастерам флота гидравлического разрыва пласта. Также прибыльные позиции предлагают инженерам по закачке скважин, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.
«Зарплатная вилка у мастера флота ГРП за 30-дневную вахту в ХМАО составляет от 340 до 400 тысяч рублей на руки. Тем временем заведующий складом может заработать 350 тысяч за 60 дней. Похожие условия в Югре предлагают на позиции ведущего геодезиста — около 340 тысяч за 50 дней», — следует из исследования сервиса.
У инженеров в отделах по заканчиванию скважин более выгодные условия. Вахтовики могут рассчитывать на оплату от 330 тысяч за месяц. А у оператора по гидравлическому разрыву пластов зарплата начинается примерно с 275 тысяч рублей за 30 дней.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на вахтовиков. Число подобных вакансий в регионе тогда выросло на 21%.
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