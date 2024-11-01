01 ноября 2024

В ХМАО назвали вакансии для вахтовиков с зарплатой более 300 тысяч рублей

Компании ХМАО набирают мастеров и инженеров на вахту за 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выгодные вакансии в ХМАО предлагают мастерам ГРП
Выгодные вакансии в ХМАО предлагают мастерам ГРП Фото:

Наиболее выгодные вахтовые вакансии в ХМАО с зарплатной вилкой около 300 тысяч рублей предлагают мастерам флота гидравлического разрыва пласта. Также прибыльные позиции предлагают инженерам по закачке скважин, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.

«Зарплатная вилка у мастера флота ГРП за 30-дневную вахту в ХМАО составляет от 340 до 400 тысяч рублей на руки. Тем временем заведующий складом может заработать 350 тысяч за 60 дней. Похожие условия в Югре предлагают на позиции ведущего геодезиста — около 340 тысяч за 50 дней», — следует из исследования сервиса.

У инженеров в отделах по заканчиванию скважин более выгодные условия. Вахтовики могут рассчитывать на оплату от 330 тысяч за месяц. А у оператора по гидравлическому разрыву пластов зарплата начинается примерно с 275 тысяч рублей за 30 дней.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на вахтовиков. Число подобных вакансий в регионе тогда выросло на 21%.

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Наиболее выгодные вахтовые вакансии в ХМАО с зарплатной вилкой около 300 тысяч рублей предлагают мастерам флота гидравлического разрыва пласта. Также прибыльные позиции предлагают инженерам по закачке скважин, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter. «Зарплатная вилка у мастера флота ГРП за 30-дневную вахту в ХМАО составляет от 340 до 400 тысяч рублей на руки. Тем временем заведующий складом может заработать 350 тысяч за 60 дней. Похожие условия в Югре предлагают на позиции ведущего геодезиста — около 340 тысяч за 50 дней», — следует из исследования сервиса. У инженеров в отделах по заканчиванию скважин более выгодные условия. Вахтовики могут рассчитывать на оплату от 330 тысяч за месяц. А у оператора по гидравлическому разрыву пластов зарплата начинается примерно с 275 тысяч рублей за 30 дней. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко вырос спрос на вахтовиков. Число подобных вакансий в регионе тогда выросло на 21%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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