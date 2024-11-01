На Челябинскую область обрушится мощный скандинавский циклон

02 ноября 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

В регионе ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Челябинскую область обрушится мощный Скандинавский циклон с сильными снегопадами. Причины ненастной погоды с 4 по 10 ноября раскрыли синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Неделя ожидается ненастной — период циклонической активности продолжается. Очередной Скандинавский циклон подойдет к региону с вечера вторника на среду и принесет обильные снегопады с юга области и далее на северо-восток», — предупредили метеорологи. Синоптики добавили, что все последущие дни в регионе также будет идти снег под влиянием серии атмосферных фронтов. К воскресенью в области ждут приход теплого фронта, чьи воздушные массы будут способствовать повышению температур до плюсовых и осадам в виде мокрого снега. Синоптики отмечают, что прогноз погоды на предстоящую неделю является предварительным, данные уточняются каждый день. Ранее метеорологи предупреждали о морозах до 11 градусов ниже нуля и обильных снегопадах в начале ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Челябинскую область обрушится мощный Скандинавский циклон с сильными снегопадами. Причины ненастной погоды с 4 по 10 ноября раскрыли синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Неделя ожидается ненастной — период циклонической активности продолжается. Очередной Скандинавский циклон подойдет к региону с вечера вторника на среду и принесет обильные снегопады с юга области и далее на северо-восток», — предупредили метеорологи. Синоптики добавили, что все последущие дни в регионе также будет идти снег под влиянием серии атмосферных фронтов. К воскресенью в области ждут приход теплого фронта, чьи воздушные массы будут способствовать повышению температур до плюсовых и осадам в виде мокрого снега. Синоптики отмечают, что прогноз погоды на предстоящую неделю является предварительным, данные уточняются каждый день. Ранее метеорологи предупреждали о морозах до 11 градусов ниже нуля и обильных снегопадах в начале ноября.