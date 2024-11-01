01 ноября 2024

На Челябинскую область обрушится мощный скандинавский циклон

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега Фото:

На Челябинскую область обрушится мощный Скандинавский циклон с сильными снегопадами. Причины ненастной погоды с 4 по 10 ноября раскрыли синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Неделя ожидается ненастной — период циклонической активности продолжается. Очередной Скандинавский циклон подойдет к региону с вечера вторника на среду и принесет обильные снегопады с юга области и далее на северо-восток», — предупредили метеорологи.

Синоптики добавили, что все последущие дни в регионе также будет идти снег под влиянием серии атмосферных фронтов. К воскресенью в области ждут приход теплого фронта, чьи воздушные массы будут способствовать повышению температур до плюсовых и осадам в виде мокрого снега.

Синоптики отмечают, что прогноз погоды на предстоящую неделю является предварительным, данные уточняются каждый день. Ранее метеорологи предупреждали о морозах до 11 градусов ниже нуля и обильных снегопадах в начале ноября.

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На Челябинскую область обрушится мощный Скандинавский циклон с сильными снегопадами. Причины ненастной погоды с 4 по 10 ноября раскрыли синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Неделя ожидается ненастной — период циклонической активности продолжается. Очередной Скандинавский циклон подойдет к региону с вечера вторника на среду и принесет обильные снегопады с юга области и далее на северо-восток», — предупредили метеорологи. Синоптики добавили, что все последущие дни в регионе также будет идти снег под влиянием серии атмосферных фронтов. К воскресенью в области ждут приход теплого фронта, чьи воздушные массы будут способствовать повышению температур до плюсовых и осадам в виде мокрого снега. Синоптики отмечают, что прогноз погоды на предстоящую неделю является предварительным, данные уточняются каждый день. Ранее метеорологи предупреждали о морозах до 11 градусов ниже нуля и обильных снегопадах в начале ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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