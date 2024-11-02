Путин выразил соболезнования из-за трагедии в Сербии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своем сербскому коллеге Александру Вучичу в связи с трагедией, произошедшей в городе Нови-Сад. Там на вокзале обрушился козырек здания, погибли 14 человек.
«Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием… В полной мере разделяем скорбь братского народа», — написал Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
В городе Нови-Сад на севере Сербии в результате обрушения конструкции козырька на железнодорожном вокзале погибли 14 человек. Среди жертв есть граждане Сербии и Северной Македонии.
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