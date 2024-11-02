Путин выразил соболезнования из-за трагедии в Сербии

02 ноября 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своем сербскому коллеге Александру Вучичу в связи с трагедией, произошедшей в городе Нови-Сад. Там на вокзале обрушился козырек здания, погибли 14 человек. Новость по теме «Сербия потеряла дар речи»: в Нови-Саде козырек вокзала насмерть придавил людей, объявлен траур «Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием… В полной мере разделяем скорбь братского народа», — написал Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. В городе Нови-Сад на севере Сербии в результате обрушения конструкции козырька на железнодорожном вокзале погибли 14 человек. Среди жертв есть граждане Сербии и Северной Македонии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своем сербскому коллеге Александру Вучичу в связи с трагедией, произошедшей в городе Нови-Сад. Там на вокзале обрушился козырек здания, погибли 14 человек. «Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием… В полной мере разделяем скорбь братского народа», — написал Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. В городе Нови-Сад на севере Сербии в результате обрушения конструкции козырька на железнодорожном вокзале погибли 14 человек. Среди жертв есть граждане Сербии и Северной Македонии.