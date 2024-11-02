Путин выразил соболезнования из-за трагедии в Сербии

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своем сербскому коллеге Александру Вучичу в связи с трагедией, произошедшей в городе Нови-Сад. Там на вокзале обрушился козырек здания, погибли 14 человек.

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«Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием… В полной мере разделяем скорбь братского народа», — написал Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

В городе Нови-Сад на севере Сербии в результате обрушения конструкции козырька на железнодорожном вокзале погибли 14 человек. Среди жертв есть граждане Сербии и Северной Македонии.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своем сербскому коллеге Александру Вучичу в связи с трагедией, произошедшей в городе Нови-Сад. Там на вокзале обрушился козырек здания, погибли 14 человек. «Примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием… В полной мере разделяем скорбь братского народа», — написал Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Российский президент передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. В городе Нови-Сад на севере Сербии в результате обрушения конструкции козырька на железнодорожном вокзале погибли 14 человек. Среди жертв есть граждане Сербии и Северной Македонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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