Причиной массового заболевания туристов в Белеке мог стать вирус Коксаки: что о нем известно

В Турции среди отдыхающих в Белеке зафиксировано резкое увеличение случаев заражения вирусом коксаки. Число инфицированных за последние сутки достигло нескольких десятков. У многих держится высокая температура, выше 39 градусов, из-за чего людям приходится проводить лечение в больнице под капельницами. Что за вирус, его распространение, симптомы и группы риска — в материале URA.RU.
Что за вирус Коксаки
Вирус Коксаки, принадлежащий к семейству энтеровирусов Picornaviridae, вызывает различные острые заболевания, особенно опасные для детей в возрасте до 10 лет. В отличие от взрослых, у которых заболевание протекает в более легкой форме, у детей возможны серьезные осложнения, включая поражение центральной нервной системы и других органов.
После заражения вирус активно размножается в слизистых оболочках и лимфоидной ткани человека. Он вызывает воспалительные процессы и нарушения в работе пораженных органов.
Информация о вирусе Коксаки стала широко известна после вспышки среди российских туристов в Турции летом 2017 года. С тех пор случаи инфекции регистрируются почти ежегодно, особенно на морских курортах, где контакт с вирусом может произойти на пляжах или в отелях.
Распространение вируса
Возбудители
Возбудитель инфекции способен долго оставаться в воде, на поверхности предметов, на продуктах. Он не гибнет при замораживании, ему нипочем обработка спиртовым раствором в 70%. Вирус способен выжить и в желудочном соке. Его частицы погибают только под действием формалина, ультрафиолета, высокотемпературной обработки или радиоактивного облучения.
Источники заражения
По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Ольги Уланкиной, заразиться вирусом довольно легко. После контакта с больным в 85—90% случаев он попадает в организм. «Коксаки — вирус из рода энтеровирусов, которые повсеместно встречаются в большинстве стран, в том числе в России. Он может вызвать инфекционные заболевания, симптомы которых зависят от того, где обосновался возбудитель», — отметила врач. По ее словам, заражение обычно происходит через грязные руки или воздушно-капельным путем от носителя.
Источником заражения вирусом Коксаки является человек, выделяющий возбудитель в окружающую среду. Передача вируса происходит несколькими способами:
- Алиментарным и контактным путем. Инфекция содержится во всех физиологических жидкостях зараженного человека, включая кал, слюну и мочу. Это приводит к попаданию вируса в водоемы, как открытые, так и закрытые, а также к его оседанию на поверхностях предметов, дверных ручках и поручнях. Вирус также может присутствовать на продуктах питания и посуде.
- Воздушно-капельным путем. Вирус выделяется в окружающий воздух при кашле, чихании или даже во время эмоционального разговора. Заразиться таким образом можно с той же легкостью, как при острых респираторных вирусных инфекциях. Интенсивное выделение вируса наблюдается в первые дни заболевания, однако оно может продолжаться и на протяжении нескольких месяцев.
- В редких случаях возможна передача вируса от матери к ребенку во время беременности или при родах. Для беременных женщин инфекция Коксаки представляет особую опасность.
Группы риска
Группы риска по заражению данным вирусом включают новорожденных, пожилых людей с ослабленным иммунитетом, а также несовершеннолетних, посещающих детские коллективы. Также в эту категорию попадают отдыхающие в районах, где зафиксированы случаи заболевания, и лица с ослабленной иммунной системой.
Формы и симптомы вируса Коксаки
В среднем инкубационный период вируса составляет около шести дней. Вирус может протекать в нескольких формах:
- Энтеровирусная лихорадка, известная также как «летний грипп», является наиболее распространенной формой энтеровирусной инфекции. Эта болезнь имеет явно выраженную сезонность, при этом пик заболеваемости приходится на летний период. Основной особенностью данного заболевания является отсутствие ярко выраженных клинических симптомов, иногда единственным проявлением может быть лихорадка. Кроме того, могут наблюдаться слабо выраженные катаральные симптомы, головная боль, а в отдельных случаях — тошнота и рвота. Полное выздоровление обычно наступает в течение трех–четырех дней.
- Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей, проявляется в виде вирусной пузырчатки в полости рта и на конечностях. Характерные симптомы включают начальную стадию с лихорадкой, болью в горле, ухудшением общего состояния и потерей аппетита. Типичное для данного синдрома явление — это появление мелкой красной сыпи, состоящей из крайне болезненных водянистых пузырьков. Эти высыпания располагаются в основном в полости рта, а также между пальцами рук и ног, на ладонях и подошвах. В меньшей степени поражаются задняя поверхность голеней, бедер и ягодицы. В зонах, где имеются высыпания, наблюдается зуд и шелушение кожи. Обычно лихорадка спадает в период от одного до трех дней, а сама сыпь исчезает в течение семи-десяти дней.
- Герпетическая ангина, не связанная с герпесвирусом. Пациенты испытывают резкое повышение температуры тела до фебрильных значений, ощущают боль в горле и заложенность носа, а также наблюдают увеличение лимфоузлов. На передних небных дужках, маленьком язычке и мягком небе слизистой оболочки горла формируются мелкие везикулы с жидкостью, которые через несколько дней вскрываются, образуя болезненные эрозии с белым налетом. Обычно высыпания исчезают в течение семи–десяти дней, однако в некоторых случаях могут сохраняться вплоть до нескольких недель.
- Геморрагический конъюнктивит. Он характеризуется рядом выраженных симптомов, включая острую боль в глазах, уменьшение зрительной остроты, чувство наличия инородного тела, такого как песок, в глазах, повышенную чувствительность к свету, воспаление и отек век, а также обильные гнойные выделения из глаз. Это заболевание отличается от других инфекций глаз своим резким и внезапным началом, а также быстрым процессом выздоровления.
- Эпидемическая миалгия, известная также как синдром Борнхольма, «дьявольский грипп» или эпидемический ревматизм. Начинается она внезапно. Температура тела может достигать 39–40 градусов. В первые часы заболевания пациенты испытывают приступы острой схваткообразной боли в области верхней части живота и грудной клетки. Длительность каждого приступа колеблется от 15 до 30 минут.
- Асептический серозный менингит, энцефалит. Энтеровирусы являются основными возбудителями асептического серозного менингита, чаще всего диагностируемого у детей и молодежи, когда удается установить причину заболевания. Менингит проявляется внезапно и сопровождается высокой температурой, светобоязнью, сильной головной болью, рвотой и тошнотой, что указывает на вовлечение мозговых оболочек. Энцефалит, вызванный энтеровирусами, встречается значительно реже и характеризуется усилением сонливости, дезориентацией, различными неврологическими нарушениями, такими как моторные, сенсорные или речевые дефициты, а иногда и судорогами или бредом. В большинстве случаев прогноз остается благоприятным.
- Форма, поражающая кишечник. Симптомы такого состояния, включая диарею и резкую боль в животе, могут быть схожи с обычной кишечной инфекцией. Однако, кроме перечисленных признаков, часто наблюдаются также насморк, боль в горле и другие проявления катарального характера.
- Полиомиелитоподобная форма болезни, напоминающая полиомиелит, характеризуется быстрым развитием паралича. Однако поврежденные мышечные ткани восстанавливаются в короткие сроки. Среди прочих симптомов отмечаются сыпь и диарея. Этот тип заболевания встречается исключительно у детей.
Способы терапии
Специфическая терапия для вирусной инфекции Коксаки пока не разработана. Это заставляет медицинских специалистов прибегать к симптоматическому лечению. Такой подход направлен на облегчение симптомов, предотвращение дальнейшего размножения вируса и улучшение общего состояния пациентов.
В рамках симптоматической терапии применяются различные группы лекарственных средств: противовирусные препараты используются для купирования распространения инфекции, антибиотики назначаются при добавлении бактериальной инфекции, жаропонижающие и антигистаминные средства применяются для снятия основных симптомов.
Дополнительно, в комплексное лечение могут включаться антисептические растворы для гортани, которые помогают справиться с болевыми ощущениями в горле, а также препараты для нормализации работы желудочно-кишечного тракта и поддержания иммунной системы. Это позволяет не только снизить проявления инфекции, но и поддержать организм в борьбе с вирусом.
Реакция турецких властей
В муниципалитете провинции Анталья заявили, что власти турецкого курорта Белек за получали жалоб от российских туристов на вирус. В отели будут направлены запросы. «Мы не получали массовых жалоб от туристов, в частности от российских, по вашей информации. Мы запросим отели, но мы не получали сигналов, вызывающих беспокойство», — сообщили в муниципалитете провинции РИА «Новости».
Медицинские учреждения в турецкой провинции Анталья также заявили что жалобы от россиян на вирус Коксаки не поступали. Отсутствие жалоб подтвердили и в Anatolia Hospital Antalya.
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