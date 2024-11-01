Два грузовика столкнулись на трассе между Пермью и Ижевском. Одну фуру занесло на заснеженной дороге, и прицеп врезался во встречный автомобиль, рассказали в Госавтоинспекции Удмуртии.
«Водитель грузового автомобиля „Scania“ допустил занос полуприцепа, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем „Volvo“. В результате ДТП оба водителя получили травмы, госпитализированы», — сообщает ГАИ республики в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла на территории Игринского района Удмуртии в 7:50. После этого в ГАИ Пермского края сообщили, что на трассе закрыли движение для грузовых автомобилей. Запрет будет действовать до 12:00 3 ноября.
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