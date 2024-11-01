Пермская госавтоинспекция ввела ограничения на трассе из-за погоды

В Пермском крае на участке федеральной трассы М-7 «Волга» между Пермью и Ижевском ввели ограничения для грузового транспорта. Причиной стало ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе краевой госавтоинспекции.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вводится ограничение движения грузового транспорта, а именно на трассе М-7 „Волга“ на подъезде к городам Ижевск и Пермь, участок от 192 до 339 километра», — сказано в сообщении. Уточняется, что ограничения будут действовать до 12:00 3 ноября.
Водителей попросили быть осторожнее на дороге. Госавтоинспекция рекомендует соблюдать безопасный скоростной режим.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае 1 ноября произошло два смертельных ДТП. В одном погибла девушка, во втором — ребенок. ГАИ призвали водителей учитывать погодные условия и соблюдать ПДД.
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