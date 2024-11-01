01 ноября 2024

Пермская госавтоинспекция ввела ограничения на трассе из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фурам ограничили движение между Пермью и Ижевском
Фурам ограничили движение между Пермью и Ижевском Фото:

В Пермском крае на участке федеральной трассы М-7 «Волга» между Пермью и Ижевском ввели ограничения для грузового транспорта. Причиной стало ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе краевой госавтоинспекции.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вводится ограничение движения грузового транспорта, а именно на трассе М-7 „Волга“ на подъезде к городам Ижевск и Пермь, участок от 192 до 339 километра», — сказано в сообщении. Уточняется, что ограничения будут действовать до 12:00 3 ноября.

Водителей попросили быть осторожнее на дороге. Госавтоинспекция рекомендует соблюдать безопасный скоростной режим.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае 1 ноября произошло два смертельных ДТП. В одном погибла девушка, во втором — ребенок. ГАИ призвали водителей учитывать погодные условия и соблюдать ПДД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае на участке федеральной трассы М-7 «Волга» между Пермью и Ижевском ввели ограничения для грузового транспорта. Причиной стало ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе краевой госавтоинспекции. «В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вводится ограничение движения грузового транспорта, а именно на трассе М-7 „Волга“ на подъезде к городам Ижевск и Пермь, участок от 192 до 339 километра», — сказано в сообщении. Уточняется, что ограничения будут действовать до 12:00 3 ноября. Водителей попросили быть осторожнее на дороге. Госавтоинспекция рекомендует соблюдать безопасный скоростной режим. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае 1 ноября произошло два смертельных ДТП. В одном погибла девушка, во втором — ребенок. ГАИ призвали водителей учитывать погодные условия и соблюдать ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...