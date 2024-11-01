Синоптики раскрыли, какая погода будет в ноябре в Пермском крае

В Пермском крае в ноябре синоптики прогнозируют осадки в виде снега и серьезное похолодание. Температура будет ниже, чем в прошлом году, сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ на своем сайте.
«По всей территории края к 3 ноября установится снежный покров, на севере и востоке снега выпадет много. 5-6 ноября ночные минимумы температуры ожидаются на уровне от -12 до -6 градусов, днем от -6 до -1 градуса. В конце декады возможна сильная оттепель до 5 градусов и сход снежного покрова в Перми и на юге края», — сказано в сообщении.
В середине месяца на севере края возможны заморозки до -15 градусов, но они будут чередоваться с оттепелями. В целом, вторая декада ожидается теплее нормы на 3-4 градуса. На третью декаду пока определенных прогнозов нет, но вероятны арктические вторжения. Температура воздуха может быть ниже нормы на 1-2 градуса.
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