01 ноября 2024

Синоптики раскрыли, какая погода будет в ноябре в Пермском крае

Пермские синоптики: в крае в ноябре будет снежно и холодно
© Служба новостей «URA.RU»
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В ноябре будет много снега
В ноябре будет много снега Фото:

В Пермском крае в ноябре синоптики прогнозируют осадки в виде снега и серьезное похолодание. Температура будет ниже, чем в прошлом году, сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ на своем сайте.

«По всей территории края к 3 ноября установится снежный покров, на севере и востоке снега выпадет много. 5-6 ноября ночные минимумы температуры ожидаются на уровне от -12 до -6 градусов, днем от -6 до -1 градуса. В конце декады возможна сильная оттепель до 5 градусов и сход снежного покрова в Перми и на юге края», — сказано в сообщении.

В середине месяца на севере края возможны заморозки до -15 градусов, но они будут чередоваться с оттепелями. В целом, вторая декада ожидается теплее нормы на 3-4 градуса. На третью декаду пока определенных прогнозов нет, но вероятны арктические вторжения. Температура воздуха может быть ниже нормы на 1-2 градуса.

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В Пермском крае в ноябре синоптики прогнозируют осадки в виде снега и серьезное похолодание. Температура будет ниже, чем в прошлом году, сообщили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ на своем сайте. «По всей территории края к 3 ноября установится снежный покров, на севере и востоке снега выпадет много. 5-6 ноября ночные минимумы температуры ожидаются на уровне от -12 до -6 градусов, днем от -6 до -1 градуса. В конце декады возможна сильная оттепель до 5 градусов и сход снежного покрова в Перми и на юге края», — сказано в сообщении. В середине месяца на севере края возможны заморозки до -15 градусов, но они будут чередоваться с оттепелями. В целом, вторая декада ожидается теплее нормы на 3-4 градуса. На третью декаду пока определенных прогнозов нет, но вероятны арктические вторжения. Температура воздуха может быть ниже нормы на 1-2 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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