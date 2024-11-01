01 ноября 2024

Пьяный тюменец протаранил автобус

В Тюмени нетрезвый водитель попал в ДТП с «Газелью» и автобусом
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина вез друга по делам после распития алкоголя
Мужчина вез друга по делам после распития алкоголя Фото:

В Тюмени пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала пассажир муниципального автобуса. Об этом сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области».

«24-летний пьяный водитель „Рено“ спровоцировал ДТП в центре Тюмени. Водитель „Рено“ не выдержал безопасную дистанцию», — говорится в сообщении.

Алкотестер показал, что в крови водителя легковушки содержатся 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Выяснилось, что мужчина выпивал с другом, которого затем повез на другой конец города. 

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В Тюмени пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала пассажир муниципального автобуса. Об этом сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области». «24-летний пьяный водитель „Рено“ спровоцировал ДТП в центре Тюмени. Водитель „Рено“ не выдержал безопасную дистанцию», — говорится в сообщении. Алкотестер показал, что в крови водителя легковушки содержатся 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Выяснилось, что мужчина выпивал с другом, которого затем повез на другой конец города. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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