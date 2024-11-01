Пьяный тюменец протаранил автобус

Мужчина вез друга по делам после распития алкоголя
В Тюмени пьяный водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала пассажир муниципального автобуса. Об этом сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области».
«24-летний пьяный водитель „Рено“ спровоцировал ДТП в центре Тюмени. Водитель „Рено“ не выдержал безопасную дистанцию», — говорится в сообщении.
Алкотестер показал, что в крови водителя легковушки содержатся 0,95 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Выяснилось, что мужчина выпивал с другом, которого затем повез на другой конец города.
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