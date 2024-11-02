В Екатеринбурге появятся QR-билеты для проезда в метро

В метро Екатеринбурга с 5 ноября появится возможность оплачивать проезд с использованием билетов с QR-кодами, которые можно будет купить на нескольких станциях. Билеты будут действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения, рассказали в пресс-службе подземки.
«Приобрести данный билет можно в кассе на одной из четырех станций метрополитена — „Ботаническая“, „Чкаловская“, „Площадь 1905 года“ или „Проспект Космонавтов“ (со стороны ТРЦ „Омега“). Билет будет действителен на станции покупки в течение текущих суток», — следует из сообщения.
Отмечается, что покупка жетонов и проезд по ним все еще будут доступны. Их продажу ограничат с 1 января 2025-го.
Еще один новый вид оплаты проезда в метро — по биометрии — ввели на станции «Чкаловская». Систему уже начали тестировать, однако воспользоваться ею могут только клиенты Сбербанка. Другие станции модернизируют к 31 декабря. Подробнее о том, как платить лицом, URA.RU рассказывало в отдельном материале.
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