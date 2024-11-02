В Екатеринбурге появятся QR-билеты для проезда в метро

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Демонтаж старых турникетов на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, плата за проезд, оплата проезда, метрополитен, стоимость проезда в метро, проезд в метро
QR-билеты введут на четырех станциях Фото:

В метро Екатеринбурга с 5 ноября появится возможность оплачивать проезд с использованием билетов с QR-кодами, которые можно будет купить на нескольких станциях. Билеты будут действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения, рассказали в пресс-службе подземки.

«Приобрести данный билет можно в кассе на одной из четырех станций метрополитена — „Ботаническая“, „Чкаловская“, „Площадь 1905 года“ или „Проспект Космонавтов“ (со стороны ТРЦ „Омега“). Билет будет действителен на станции покупки в течение текущих суток», — следует из сообщения.

Отмечается, что покупка жетонов и проезд по ним все еще будут доступны. Их продажу ограничат с 1 января 2025-го.

Еще один новый вид оплаты проезда в метро — по биометрии — ввели на станции «Чкаловская». Систему уже начали тестировать, однако воспользоваться ею могут только клиенты Сбербанка. Другие станции модернизируют к 31 декабря. Подробнее о том, как платить лицом, URA.RU рассказывало в отдельном материале.

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В метро Екатеринбурга с 5 ноября появится возможность оплачивать проезд с использованием билетов с QR-кодами, которые можно будет купить на нескольких станциях. Билеты будут действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения, рассказали в пресс-службе подземки. «Приобрести данный билет можно в кассе на одной из четырех станций метрополитена — „Ботаническая“, „Чкаловская“, „Площадь 1905 года“ или „Проспект Космонавтов“ (со стороны ТРЦ „Омега“). Билет будет действителен на станции покупки в течение текущих суток», — следует из сообщения. Отмечается, что покупка жетонов и проезд по ним все еще будут доступны. Их продажу ограничат с 1 января 2025-го. Еще один новый вид оплаты проезда в метро — по биометрии — ввели на станции «Чкаловская». Систему уже начали тестировать, однако воспользоваться ею могут только клиенты Сбербанка. Другие станции модернизируют к 31 декабря. Подробнее о том, как платить лицом, URA.RU рассказывало в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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