В метро Екатеринбурга заработала биометрия: как теперь оплачивать проезд. Видео

Биометрия в метро Екатеринбурга не сработает, если пассажир в маске
© Служба новостей «URA.RU»
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Биометрическая система оплаты в метро. Екатеринбург, турникет, вход, биометрия, метро, турникет в метро
Система не откроет турникет, если пассажир закроет лицо капюшоном Фото:

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» установили датчики считывания по лицу, с их помощью можно практически бесконтактно оплатить проезд. Корреспондент URA.RU отправился в метро, чтобы лично узнать, как работает новая система и сложно ли ею пользоваться. Подробнее — в видео.

Для того чтобы пройти через турникет достаточно одного нажатия на дисплей. Затем нужно посмотреть в камеру, улыбнуться, система считает лицо и затем деньги за проезд спишутся с карты. Сам процесс оплаты и считывание биометрии занимает несколько секунд.

Однако главная сложность заключается в том, что у пассажиров должна быть подключена биометрия от «Сбербанка». Также система не откроет турникет, если считываемое лицо будет прикрывать капюшон, маска или шарф.

Как рассказала корреспонденту команда, которая контролирует работу считывающих устройств в метро, старые турникеты заменяла команда из Казани. Их установили в ночь с 26 на 27 октября. Другие станции планируют подключить к системе биометрии до 31 декабря.

Для того, чтобы платить улыбкой, нужно подключить биометрию в приложении «Сбербанка»
Для того, чтобы платить улыбкой, нужно подключить биометрию в приложении «Сбербанка»

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В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» установили датчики считывания по лицу, с их помощью можно практически бесконтактно оплатить проезд. Корреспондент URA.RU отправился в метро, чтобы лично узнать, как работает новая система и сложно ли ею пользоваться. Подробнее — в видео. Для того чтобы пройти через турникет достаточно одного нажатия на дисплей. Затем нужно посмотреть в камеру, улыбнуться, система считает лицо и затем деньги за проезд спишутся с карты. Сам процесс оплаты и считывание биометрии занимает несколько секунд. Однако главная сложность заключается в том, что у пассажиров должна быть подключена биометрия от «Сбербанка». Также система не откроет турникет, если считываемое лицо будет прикрывать капюшон, маска или шарф. Как рассказала корреспонденту команда, которая контролирует работу считывающих устройств в метро, старые турникеты заменяла команда из Казани. Их установили в ночь с 26 на 27 октября. Другие станции планируют подключить к системе биометрии до 31 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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