Биометрия в метро Екатеринбурга не сработает, если пассажир в маске

Система не откроет турникет, если пассажир закроет лицо капюшоном Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» установили датчики считывания по лицу, с их помощью можно практически бесконтактно оплатить проезд. Корреспондент URA.RU отправился в метро, чтобы лично узнать, как работает новая система и сложно ли ею пользоваться. Подробнее — в видео.

Для того чтобы пройти через турникет достаточно одного нажатия на дисплей. Затем нужно посмотреть в камеру, улыбнуться, система считает лицо и затем деньги за проезд спишутся с карты. Сам процесс оплаты и считывание биометрии занимает несколько секунд.

Однако главная сложность заключается в том, что у пассажиров должна быть подключена биометрия от «Сбербанка». Также система не откроет турникет, если считываемое лицо будет прикрывать капюшон, маска или шарф.

Как рассказала корреспонденту команда, которая контролирует работу считывающих устройств в метро, старые турникеты заменяла команда из Казани. Их установили в ночь с 26 на 27 октября. Другие станции планируют подключить к системе биометрии до 31 декабря.

Для того, чтобы платить улыбкой, нужно подключить биометрию в приложении «Сбербанка»