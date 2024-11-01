Пермяки отказались идти на концерт «Гойда» рок-группы «Алиса»

Рок-группа «Алиса» отменила презентацию нового альбома «Гойда!» в Перми. Концерт предварительно перенесли на апрель из-за низких продаж билетов. Аналогичная ситуация сложилась в Екатеринбурге и Новосибирске.
«Концерты: Екатеринбург, Пермь, Новосибирск — уходят на апрель. Причина — низкая продажа билетов. Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — сообщается на странице «Алисы» в соцсети «ВКонтакте».
Альбом «Гойда!» «Алиса» выпустила в сентябре 2024 года. Сейчас группа находится в туре по городам России.
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