01 ноября 2024

Пермяки отказались идти на концерт «Гойда» рок-группы «Алиса»

Группа «Алиса» перенесла концерт «Гойда» в Перми из-за низкой продажи билетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Константин Кинчев пытается презентовать свой 23 студийный альбом
Константин Кинчев пытается презентовать свой 23 студийный альбом Фото:

Рок-группа «Алиса» отменила презентацию нового альбома «Гойда!» в Перми. Концерт предварительно перенесли на апрель из-за низких продаж билетов. Аналогичная ситуация сложилась в Екатеринбурге и Новосибирске.

«Концерты: Екатеринбург, Пермь, Новосибирск — уходят на апрель. Причина — низкая продажа билетов. Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — сообщается на странице «Алисы» в соцсети «ВКонтакте».

Альбом «Гойда!» «Алиса» выпустила в сентябре 2024 года. Сейчас группа находится в туре по городам России.

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Рок-группа «Алиса» отменила презентацию нового альбома «Гойда!» в Перми. Концерт предварительно перенесли на апрель из-за низких продаж билетов. Аналогичная ситуация сложилась в Екатеринбурге и Новосибирске. «Концерты: Екатеринбург, Пермь, Новосибирск — уходят на апрель. Причина — низкая продажа билетов. Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе», — сообщается на странице «Алисы» в соцсети «ВКонтакте». Альбом «Гойда!» «Алиса» выпустила в сентябре 2024 года. Сейчас группа находится в туре по городам России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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