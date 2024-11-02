Аэропорт Салехарда перешел на зимний режим работы

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Из Салехарда зимой доступно 13 авиа и 11 вертолетных маршрутов (архивное фото)
Из Салехарда зимой доступно 13 авиа и 11 вертолетных маршрутов (архивное фото) Фото:

Зимнее расписание рейсов появилось в аэропорту Салехарда. Изменилась сетка регулярных полетов и в зимний период будут доступны 13 прямых авиарейсов и 11 вертолетных направлений. Об этом рассказали в пресс-службе окружного аэропорта.

«В аэропорты столицы „Домодедово“ и „Шереметьево“ запланировано по одному рейсу ежедневно. В Санкт-Петербург будут доступны вылеты по средам, пятницам и воскресеньям», — сообщили на официальной странице аэропорта «ВКонтакте».

Дважды в сутки авиакомпания «Ямал» будет летать в Тюмень, а по вторникам и субботам — один раз. Не изменились и прямые перелеты из столицы округа в Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Горно-Алтайск, Минеральные Воды, Омск, Уфу и Сочи.

На внутренних маршрутах ЯНАО по-прежнему можно улететь трижды в неделю в Новый Уренгой, в Ноябрьск по два рейса. С 11 ноября по 27 декабря появится дополнительный борт по пятницам.

Вертолетные маршруты будут доступны в 11 населенных пунктов Ямала: 

  • Азовы — один рейс по воскресеньям;
  • Горки — один рейс по средам и пятницам;
  • Казым Мыс — один рейс в две недели по вторникам;
  • Кутопьюган — один рейс в две недели по пятницам;
  • Лопхари — один рейс по вторникам;
  • Мужи — два регулярных рейса по понедельникам и воскресеньям. Ещё по одному рейсу запланировано на 7 и 21 ноября;
  • Мыс Каменный — один рейс по понедельникам, средам и пятницам;
  • Новый Порт — один рейс по средам;
  • Овгорт — один рейс по понедельникам и четвергам;
  • Сеяха — один рейс по понедельникам, вторникам и четвергам;
  • Яр-Сале — один рейс по понедельникам и пятницам, а до 29 марта — дополнительно по вторникам и субботам.

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Зимнее расписание рейсов появилось в аэропорту Салехарда. Изменилась сетка регулярных полетов и в зимний период будут доступны 13 прямых авиарейсов и 11 вертолетных направлений. Об этом рассказали в пресс-службе окружного аэропорта. «В аэропорты столицы „Домодедово“ и „Шереметьево“ запланировано по одному рейсу ежедневно. В Санкт-Петербург будут доступны вылеты по средам, пятницам и воскресеньям», — сообщили на официальной странице аэропорта «ВКонтакте». Дважды в сутки авиакомпания «Ямал» будет летать в Тюмень, а по вторникам и субботам — один раз. Не изменились и прямые перелеты из столицы округа в Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Горно-Алтайск, Минеральные Воды, Омск, Уфу и Сочи. На внутренних маршрутах ЯНАО по-прежнему можно улететь трижды в неделю в Новый Уренгой, в Ноябрьск по два рейса. С 11 ноября по 27 декабря появится дополнительный борт по пятницам. Вертолетные маршруты будут доступны в 11 населенных пунктов Ямала: 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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