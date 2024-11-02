В Перми на месте дома с Есениным появится новостройка высотой в 24 этажа

В Перми на участке между улицами Луначарского, Куйбышева, Пушкина и Комсомольским проспектом, где раньше было недостроенное здание с портретом Сергея Есенина, построят дом высотой в 24 этажа. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте правительства края.
«Комплексное развитие территорий, улицы Луначарского, Куйбышева, Пушкина и Комсомольский проспект. Многоэтажная жилая застройка не более 27 этажей, в том числе 3 этажа под землей», — говорится в документе.
Также в документе сказано про комплексное развитие территорий на участке между улицами Юнг Прикамья, Парусной, Батумской и Оханской в Кировском районе. Здесь застройщик «Ингрупп» планирует построить дома высотой не более 22 этажей.
Ранее URA.RU рассказало, что на участке между улицами Луначарского, Куйбышева, Пушкина и Комсомольским проспектом находился недостроенный корпус Пермской медакадемии. Его не смогли завершить из-за проблем с финансированием. В 2009 году на фасаде недостроя художник Александр Жунев нарисовал портрет поэта Сергея Есенина. В 2017 году объект снесли, а в 2023 году власти решили застраивать участок по механизму комплексного развития территорий. Возводить жилье поручили девелоперу «Специализированный застройщик „Квартал 137“». Компания должна возвести жилой дом с пристроенными помещениями, где расположится поликлиника.
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