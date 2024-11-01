01 ноября 2024

В ХМАО адвокат пойдет под суд за подстрекательство к даче ложных показаний

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, адвокат обвиняемой уговорил иностранца, свидетеля по делу, дать ложные показания дознавателю
По версии следствия, адвокат обвиняемой уговорил иностранца, свидетеля по делу, дать ложные показания дознавателю Фото:

На адвоката из Пыть-Яха (ХМАО) возбуждено уголовное дело за подстрекательство к даче ложных показаний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«„Прокуратура г. Пыть-Яха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 307 УК РФ (подстрекательство к даче заведомо ложных показаний свидетеля)“, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственным комитетом ХМАО-Югры установлено, что в работе дознавателя Пыть-Яха было открыто уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранца. По версии следствия, адвокат обвиняемой уговорил иностранца, свидетеля по делу, дать ложные показания дознавателю. Доказательства по уголовному делу собраны, и дело направлено в суд. По данным источника URA.RU в силовых структурах речь идет об адвокате Александре Мазуре.

Ранее URA.RU писало о том, что в суд ХМАО передано дело на адвоката, который обещал клиентам за три миллиона рублей повлиять на приговор суда и добиться назначения минимального срока. Он был задержан силовиками при получении части денежной выплаты.

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На адвоката из Пыть-Яха (ХМАО) возбуждено уголовное дело за подстрекательство к даче ложных показаний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «„Прокуратура г. Пыть-Яха утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 307 УК РФ (подстрекательство к даче заведомо ложных показаний свидетеля)“, — сообщили в пресс-службе ведомства. Следственным комитетом ХМАО-Югры установлено, что в работе дознавателя Пыть-Яха было открыто уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранца. По версии следствия, адвокат обвиняемой уговорил иностранца, свидетеля по делу, дать ложные показания дознавателю. Доказательства по уголовному делу собраны, и дело направлено в суд. По данным источника URA.RU в силовых структурах речь идет об адвокате Александре Мазуре. Ранее URA.RU писало о том, что в суд ХМАО передано дело на адвоката, который обещал клиентам за три миллиона рублей повлиять на приговор суда и добиться назначения минимального срока. Он был задержан силовиками при получении части денежной выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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