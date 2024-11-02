В Еманжелинске пострадавшей от паводка семье отказали в выплатах

02 ноября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Семья пострадала от обильных дождей, которые вызвали подъем уровня воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жителям пострадавшего от паводка дома в Еманжелинске отказали в выплатах из-за истечения срока обращения. Об этом URA.RU рассказал Сергей М. «Мы живем в поселке Зауральский по Элеваторной, 15. Вся улица получила компенсации за режим ЧС, а мои родители не знали и подали заявление лишь 23 сентября. Им пришел отказ из-за истечения срока обращения», — рассказал URA.RU мужчина. Документ есть в распоряжении редакции. Сергей отметил, что в доме проживают пять человек: родители, сын и двое маленьких детей Они в течение полутора месяцев после затопления самостоятельно устраняли последствия — откачивали воду из-под дома и сушили помещения, но все равно в комнатах осталась сырость. Кроме того, у семьи перегорела техника — водяная база, пришлось брать кредит на покупку нового оборудования. Мужчина объяснил, что из-за этой суеты информация о компенсациях до родителей не дошла. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еманжелинска. Ответ на запрос обещали прислать позднее. К проверке информации подключились специалисты прокуратуры Челябинской области. В конце июля из-за обильных осадков в водоемах Челябинской области на несколько метров поднялась вода. Были затоплены ряд населенных пунктов, где объявили режим ЧС. Жителей эвакуировали из домов, пострадавшим выплатили компенсации. Последствия паводка устраняются до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям пострадавшего от паводка дома в Еманжелинске отказали в выплатах из-за истечения срока обращения. Об этом URA.RU рассказал Сергей М. «Мы живем в поселке Зауральский по Элеваторной, 15. Вся улица получила компенсации за режим ЧС, а мои родители не знали и подали заявление лишь 23 сентября. Им пришел отказ из-за истечения срока обращения», — рассказал URA.RU мужчина. Документ есть в распоряжении редакции. Сергей отметил, что в доме проживают пять человек: родители, сын и двое маленьких детей Они в течение полутора месяцев после затопления самостоятельно устраняли последствия — откачивали воду из-под дома и сушили помещения, но все равно в комнатах осталась сырость. Кроме того, у семьи перегорела техника — водяная база, пришлось брать кредит на покупку нового оборудования. Мужчина объяснил, что из-за этой суеты информация о компенсациях до родителей не дошла. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Еманжелинска. Ответ на запрос обещали прислать позднее. К проверке информации подключились специалисты прокуратуры Челябинской области. В конце июля из-за обильных осадков в водоемах Челябинской области на несколько метров поднялась вода. Были затоплены ряд населенных пунктов, где объявили режим ЧС. Жителей эвакуировали из домов, пострадавшим выплатили компенсации. Последствия паводка устраняются до сих пор.