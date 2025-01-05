Что делать, если машина застряла в снегу: советы для водителей

Зима часто преподносит водителям неожиданные сюрпризы. Одним из них может стать ситуация, когда ваш автомобиль застрял в снегу. Это может произойти как на городской улице, так и на загородной дороге. URA.RU рассказало, как действовать в такой ситуации и избежать ее в будущем.
Сохраняйте спокойствие и оцените обстановку
Первое, что нужно сделать, — прекратить газовать и остановиться. Избыточное нажатие на педаль газа может привести к тому, что колеса зарываются глубже, делая ситуацию хуже. Постарайтесь успокоиться и трезво оценить положение: насколько глубоко застряли колеса, есть ли возможность сдать назад или объехать препятствие.
Попытайтесь выехать самостоятельно
Плавное трогание и движение назад. Попробуйте аккуратно тронуться с места, избегая резких нажатия на газ. Если движение вперед затруднено, попробуйте сдать назад по уже пройденной колее. Плавное нажатие на педаль газа поможет избежать пробуксовки колес.
Раскачайте автомобиль
На механической коробке передач: Включите заднюю передачу и плавно начните движение назад. Когда машина немного откатится, переключитесь на первую передачу и осторожно поезжайте вперед. Повторяйте эти действия, увеличивая амплитуду качания, пока не наберете инерцию для выезда.
На автоматической коробке передач: Включите режим движения вперед или назад и попробуйте плавно тронуться, позволяя машине слегка раскачиваться. Избегайте частого переключения передач, чтобы не повредить трансмиссию.
Улучшите сцепление колес
Расчистите снег. Используйте лопату или любой доступный предмет, чтобы убрать снег перед и под ведущими колесами. Если автомобиль сел на днище, уберите снег под ним, чтобы освободить пространство для движения.
Используйте подручные материалы. Подложите под ведущие колеса то, что поможет улучшить сцепление, например, ветки или хворост, куски картона или фанеры, текстильные коврики из салона. Убедитесь, что вокруг нет людей, так как предметы могут вылетать из-под колес при движении.
Снизьте давление в шинах. Немного спустив воздух из шин (на 0,2–0,3 атмосферы), вы увеличите площадь контакта с поверхностью, что улучшит сцепление. После выезда не забудьте вернуть давление в норму.
Попросите о помощи
Обратитесь к прохожим или пассажирам. Если рядом есть люди, попросите их помочь подтолкнуть автомобиль. Дополнительное усилие может значительно облегчить выезд из сугроба.
Воспользуйтесь буксировочным тросом
Если поблизости есть другой автомобиль, можно попробовать вытащить вашу машину при помощи буксировочного троса. Убедитесь, что трос крепится к буксировочным проушинам, никто не находится между машинами и порядок действий согласован с другим водителем.
Как избежать подобных ситуаций в будущем
Чтобы машина больше не застревала в снегу в будущем, используйте зимние шины, так как они обеспечивают лучшее сцепление на снегу и льду. Также обязательно возите с собой лопату и трос. Планируйте маршрут и избегайте нечищеных дорог и глубоких сугробов. Поддерживайте постоянную скорость и не останавливайтесь на сложных участках, чтобы не потерять инерцию.
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