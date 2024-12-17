Как и когда менять антифриз в автомобиле — советы автоэксперта

Автомеханик Аронян: в среднем нужно обновлять антифриз каждые 60 000 км
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Срочно менять антифриз нужно, если он заметно изменился в цвете
Срочно менять антифриз нужно, если он заметно изменился в цвете Фото:

Антифриз — одна из важнейших технических жидкостей в автомобиле, отвечающая за охлаждение двигателя и предотвращение его перегрева. Своевременная замена антифриза и правильное обслуживание системы охлаждения — залог длительной и бесперебойной работы мотора. Автомеханик и автоэксперт Вагид Аронян рассказал URA.RU как и когда заменить антифриз, какие признаки на это укажут, а также о том, как правильно утилизировать отработанный антифриз.

Периодичность замены антифриза

«Антифриз, его замена, это очень популярный вопрос, — говорит Вагид Аронян. — Многое в этом вопросе индивидуально, ведь это зависит от уймы фактов и факторов: какой антифриз, как вы им пользовались, какой у вас двигатель и состояние автомобиля в целом».

Эксперт рекомендует в первую очередь ориентироваться на инструкцию к автомобилю, где обычно указана периодичность замены охлаждающей жидкости. В среднем, это раз в 2-3 года или каждые 60 000 км пробега. Для старых машин интервал может сокращаться до 40-50 тысяч километров.

«Но бывают ситуации, когда антифриз нужно менять даже вне плана, — предупреждает Вагид Аронян. — Например, если обнаружили в нем осадок, пену, хлопья или сгустки. Еще если цвет поржавеет — плохо».

Признаки, указывающие на необходимость замены антифриза

Помимо визуальных изменений самой охлаждающей жидкости, есть и другие симптомы, говорящие о том, что пора посетить автосервис. Вагид Аронян перечисляет основные из них:

  • Двигатель перегревается, температура поднимается выше нормы.
  • Падает уровень антифриза в расширительном бачке, хотя подтеков нигде нет.
  • Печка в салоне начинает хуже греть или вообще перестает работать.
  • На стенках расширительного бачка появляется масляная пленка или эмульсия.
  • Из-под капота доносится необычный сладковатый запах.

«Все эти признаки — своего рода звоночки или же повод для проверки состояния антифриза и системы охлаждения в целом», — подчеркивает автоэксперт.

Правила доливки антифриза

Если вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости упал ниже минимальной отметки, ее можно долить самостоятельно. Главное — соблюдать простые правила:

  1. Используйте только антифриз, рекомендованный производителем вашего автомобиля. Нельзя смешивать разные типы охлаждающих жидкостей.
  2. Дождитесь, пока двигатель полностью остынет. Открывать крышку расширительного бачка на горячем моторе опасно.
  3. Если вы используете концентрат антифриза, разведите его дистиллированной водой в нужной пропорции. Обычно это 50/50.
  4. Долейте антифриз до уровня между метками «min» и «max» на стенке расширительного бачка. Не переливайте.
  5. Заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы антифриз распределился по системе. Снова проверьте уровень и при необходимости добавьте жидкость.

Утилизация отработанного антифриза: советы эксперта

Многие автовладельцы не знают, как правильно избавляться от старой охлаждающей жидкости после замены. Вагид Аронян предостерегает: ни в коем случае нельзя сливать отработанный антифриз на землю или в канализацию.

«Разная химия, входящая в состав большинства антифризов, ядовита для людей, а также особенно для животных, — объясняет автомеханик Аронян. — Антифриз может смешаться с водой на земле в луже, что может быть летально для животных, утоливших жажду из этой лужи».

Отработанный антифриз нужно сливать в специальную емкость и сдавать в пункты приема автомобильных отходов. Многие автосервисы предлагают услугу по утилизации старых технических жидкостей — это самый удобный и безопасный вариант.

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Антифриз — одна из важнейших технических жидкостей в автомобиле, отвечающая за охлаждение двигателя и предотвращение его перегрева. Своевременная замена антифриза и правильное обслуживание системы охлаждения — залог длительной и бесперебойной работы мотора. Автомеханик и автоэксперт Вагид Аронян рассказал URA.RU как и когда заменить антифриз, какие признаки на это укажут, а также о том, как правильно утилизировать отработанный антифриз. Периодичность замены антифриза «Антифриз, его замена, это очень популярный вопрос, — говорит Вагид Аронян. — Многое в этом вопросе индивидуально, ведь это зависит от уймы фактов и факторов: какой антифриз, как вы им пользовались, какой у вас двигатель и состояние автомобиля в целом». Эксперт рекомендует в первую очередь ориентироваться на инструкцию к автомобилю, где обычно указана периодичность замены охлаждающей жидкости. В среднем, это раз в 2-3 года или каждые 60 000 км пробега. Для старых машин интервал может сокращаться до 40-50 тысяч километров. «Но бывают ситуации, когда антифриз нужно менять даже вне плана, — предупреждает Вагид Аронян. — Например, если обнаружили в нем осадок, пену, хлопья или сгустки. Еще если цвет поржавеет — плохо». Признаки, указывающие на необходимость замены антифриза Помимо визуальных изменений самой охлаждающей жидкости, есть и другие симптомы, говорящие о том, что пора посетить автосервис. Вагид Аронян перечисляет основные из них: «Все эти признаки — своего рода звоночки или же повод для проверки состояния антифриза и системы охлаждения в целом», — подчеркивает автоэксперт. Правила доливки антифриза Если вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости упал ниже минимальной отметки, ее можно долить самостоятельно. Главное — соблюдать простые правила: Утилизация отработанного антифриза: советы эксперта Многие автовладельцы не знают, как правильно избавляться от старой охлаждающей жидкости после замены. Вагид Аронян предостерегает: ни в коем случае нельзя сливать отработанный антифриз на землю или в канализацию. «Разная химия, входящая в состав большинства антифризов, ядовита для людей, а также особенно для животных, — объясняет автомеханик Аронян. — Антифриз может смешаться с водой на земле в луже, что может быть летально для животных, утоливших жажду из этой лужи». Отработанный антифриз нужно сливать в специальную емкость и сдавать в пункты приема автомобильных отходов. Многие автосервисы предлагают услугу по утилизации старых технических жидкостей — это самый удобный и безопасный вариант.
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