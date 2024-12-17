Как и когда менять антифриз в автомобиле — советы автоэксперта

Антифриз — одна из важнейших технических жидкостей в автомобиле, отвечающая за охлаждение двигателя и предотвращение его перегрева. Своевременная замена антифриза и правильное обслуживание системы охлаждения — залог длительной и бесперебойной работы мотора. Автомеханик и автоэксперт Вагид Аронян рассказал URA.RU как и когда заменить антифриз, какие признаки на это укажут, а также о том, как правильно утилизировать отработанный антифриз.
Периодичность замены антифриза
«Антифриз, его замена, это очень популярный вопрос, — говорит Вагид Аронян. — Многое в этом вопросе индивидуально, ведь это зависит от уймы фактов и факторов: какой антифриз, как вы им пользовались, какой у вас двигатель и состояние автомобиля в целом».
Эксперт рекомендует в первую очередь ориентироваться на инструкцию к автомобилю, где обычно указана периодичность замены охлаждающей жидкости. В среднем, это раз в 2-3 года или каждые 60 000 км пробега. Для старых машин интервал может сокращаться до 40-50 тысяч километров.
«Но бывают ситуации, когда антифриз нужно менять даже вне плана, — предупреждает Вагид Аронян. — Например, если обнаружили в нем осадок, пену, хлопья или сгустки. Еще если цвет поржавеет — плохо».
Признаки, указывающие на необходимость замены антифриза
Помимо визуальных изменений самой охлаждающей жидкости, есть и другие симптомы, говорящие о том, что пора посетить автосервис. Вагид Аронян перечисляет основные из них:
- Двигатель перегревается, температура поднимается выше нормы.
- Падает уровень антифриза в расширительном бачке, хотя подтеков нигде нет.
- Печка в салоне начинает хуже греть или вообще перестает работать.
- На стенках расширительного бачка появляется масляная пленка или эмульсия.
- Из-под капота доносится необычный сладковатый запах.
«Все эти признаки — своего рода звоночки или же повод для проверки состояния антифриза и системы охлаждения в целом», — подчеркивает автоэксперт.
Правила доливки антифриза
Если вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости упал ниже минимальной отметки, ее можно долить самостоятельно. Главное — соблюдать простые правила:
- Используйте только антифриз, рекомендованный производителем вашего автомобиля. Нельзя смешивать разные типы охлаждающих жидкостей.
- Дождитесь, пока двигатель полностью остынет. Открывать крышку расширительного бачка на горячем моторе опасно.
- Если вы используете концентрат антифриза, разведите его дистиллированной водой в нужной пропорции. Обычно это 50/50.
- Долейте антифриз до уровня между метками «min» и «max» на стенке расширительного бачка. Не переливайте.
- Заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут, чтобы антифриз распределился по системе. Снова проверьте уровень и при необходимости добавьте жидкость.
Утилизация отработанного антифриза: советы эксперта
Многие автовладельцы не знают, как правильно избавляться от старой охлаждающей жидкости после замены. Вагид Аронян предостерегает: ни в коем случае нельзя сливать отработанный антифриз на землю или в канализацию.
«Разная химия, входящая в состав большинства антифризов, ядовита для людей, а также особенно для животных, — объясняет автомеханик Аронян. — Антифриз может смешаться с водой на земле в луже, что может быть летально для животных, утоливших жажду из этой лужи».
Отработанный антифриз нужно сливать в специальную емкость и сдавать в пункты приема автомобильных отходов. Многие автосервисы предлагают услугу по утилизации старых технических жидкостей — это самый удобный и безопасный вариант.
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