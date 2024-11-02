Минстрой изменил проект реконструкции водоснабжения в Копейске. Карта

02 ноября 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Водовод планируется реконструировать в один этап Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проект реконструкции системы водоснабжения, по которой Копейск (Челябинская область) получает питьевую воду с очистных сооружений Челябинска, изменили. Были добавлены границы зон планируемого размещения водовода. Приказ об этом подписал Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить изменения в документацию по планировке территории (реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа), утвержденную приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 21 августа 2023 года № 345. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания», — сообщается на сайте. В документации отмечается, сеть водовода предназначена для жилых домов и соцобъектов, расположенных во всем Копейске. При этом реконструкция объекта предусматривается в один этап. Разработала проект и внесла изменения в документацию компания ООО «Стройпроект». Как сообщается в пояснительной записке, теперь водовод будет проходить также вдоль северной границы до челябинских лесов вдоль поселка Новосинеглазово. Общая площадь системы водоснабжения при этом составит более 50 гектаров. Магистральный водовод диаметром 800 миллиметров и длиной почти 26 километров будет проходить через Челябинск, затрагивать территорию Сосновского района и доходить до территории МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Новый водовод станет заменой прежней системы водоснабжения. Схема размещения объекта сайт мэрии г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект реконструкции системы водоснабжения, по которой Копейск (Челябинская область) получает питьевую воду с очистных сооружений Челябинска, изменили. Были добавлены границы зон планируемого размещения водовода. Приказ об этом подписал Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить изменения в документацию по планировке территории (реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа), утвержденную приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 21 августа 2023 года № 345. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания», — сообщается на сайте. В документации отмечается, сеть водовода предназначена для жилых домов и соцобъектов, расположенных во всем Копейске. При этом реконструкция объекта предусматривается в один этап. Разработала проект и внесла изменения в документацию компания ООО «Стройпроект». Как сообщается в пояснительной записке, теперь водовод будет проходить также вдоль северной границы до челябинских лесов вдоль поселка Новосинеглазово. Общая площадь системы водоснабжения при этом составит более 50 гектаров. Магистральный водовод диаметром 800 миллиметров и длиной почти 26 километров будет проходить через Челябинск, затрагивать территорию Сосновского района и доходить до территории МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения». Новый водовод станет заменой прежней системы водоснабжения.