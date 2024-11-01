01 ноября 2024

Директор депспорта ХМАО оказалась в центре громкого скандала с зарплатами подчиненных. Инсайд

Коллектив «Юграмегаспорт» подал жалобу в ГИТ ХМАО на невыплату зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Коллектив ЮМС пожаловался на невыплату зарплат в Госинспекцию по труду
Коллектив ЮМС пожаловался на невыплату зарплат в Госинспекцию по труду Фото:

Коллектив крупнейшего спортивного учреждения ХМАО «Юграмегаспорт» заявил о невыплате зарплаты. По данным источника URA.RU, жалобу в Государственную инспекцию по труду подали 25 человек. Собеседники агентства отмечают, что на фоне скандала с лыжной трассой, в который вмешалась президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, новый инцидент в югорском спорте может стоить должностей главе департамента спорта Софье Конух и руководителю ЮМС Артему Сухорущенко.

«Сотрудники ЮМС заявили, что с 1 января остались без стимулирующих выплат за выслугу лет и персональных коэффициентов, а доплаты, которые им обещало перед реформой системы оплаты труда руководство (интенсивность и высокие результаты работы), не начисляются. В итоге годовая зарплата существенно сократилась. Под жалобой в ГИТ подписались 25 человек. На фоне истории с лыжниками очередной скандал в ЮМС после ухода замгубернатора Шумаковой, которая лоббировала назначение Сухорущенко на пост руководителя, ставит под удар и карьерные перспективы и Сухорущенко, и Конух», — отмечает инсайдер. Документ имеется в распоряжении редакции.

Дозвониться до Софьи Конух не удалось. Руководитель «Юграмегаспорта» Артем Сухорущенко заявил, что с коллективом перед реформами проводились совещания и сотрудникам были даны разъяснения. Аналогичные собрания, по его словам, проводились и перед тем, как была жалоба.

Информацию о том, что зарплаты подчиненных значительно снизились, директор назвал не соответствующей действительности. «Раньше человек к отпуску получал два фонда оплаты труда, и в конце года при наличии экономии — те же два фонда. Сейчас оклад вырос, перед отпуском и по результатам экономии сотрудники получают по одному фонду оплаты. В год по 2-НДФЛ человек получает ту же сумму», — прокомментировал Сухорущенко.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Югра может лишиться статуса тренировочной базы национальной лыжной сборной. Причиной президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что причиной стало отношение организаторов.

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Коллектив крупнейшего спортивного учреждения ХМАО «Юграмегаспорт» заявил о невыплате зарплаты. По данным источника URA.RU, жалобу в Государственную инспекцию по труду подали 25 человек. Собеседники агентства отмечают, что на фоне скандала с лыжной трассой, в который вмешалась президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, новый инцидент в югорском спорте может стоить должностей главе департамента спорта Софье Конух и руководителю ЮМС Артему Сухорущенко. «Сотрудники ЮМС заявили, что с 1 января остались без стимулирующих выплат за выслугу лет и персональных коэффициентов, а доплаты, которые им обещало перед реформой системы оплаты труда руководство (интенсивность и высокие результаты работы), не начисляются. В итоге годовая зарплата существенно сократилась. Под жалобой в ГИТ подписались 25 человек. На фоне истории с лыжниками очередной скандал в ЮМС после ухода замгубернатора Шумаковой, которая лоббировала назначение Сухорущенко на пост руководителя, ставит под удар и карьерные перспективы и Сухорущенко, и Конух», — отмечает инсайдер. Документ имеется в распоряжении редакции. Дозвониться до Софьи Конух не удалось. Руководитель «Юграмегаспорта» Артем Сухорущенко заявил, что с коллективом перед реформами проводились совещания и сотрудникам были даны разъяснения. Аналогичные собрания, по его словам, проводились и перед тем, как была жалоба. Информацию о том, что зарплаты подчиненных значительно снизились, директор назвал не соответствующей действительности. «Раньше человек к отпуску получал два фонда оплаты труда, и в конце года при наличии экономии — те же два фонда. Сейчас оклад вырос, перед отпуском и по результатам экономии сотрудники получают по одному фонду оплаты. В год по 2-НДФЛ человек получает ту же сумму», — прокомментировал Сухорущенко. Ранее URA.RU сообщало о том, что Югра может лишиться статуса тренировочной базы национальной лыжной сборной. Причиной президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что причиной стало отношение организаторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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