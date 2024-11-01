Олимпийская чемпионка раскритиковала проведение сборов по лыжным гонкам в ХМАО

Трехкратная олимпийская чемпионка и президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в перспективе национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске. Причиной этому она назвала отношение организаторов.
«Сборная может в дальнейшем отказаться от сборов в Ханты-Мансийске из-за отношения организаторов», — передает заявление Вяльбе РИА Новости. Она пояснила, что югорские организаторы отказываются нарезать лыжную трассу для классического хода из-за опасения, что снега не хватит для дальнейших важных соревнований по биатлону
«Как правило, все заканчивается тем, что мы в эти места потом просто не ездим», — подытожила Вяльбе. При этом один из тренеров сборной России отметил, что ширина трассы и толщина снега позволяют нарезать лыжню.
Ранее в Ханты-Мансийске Вяльбе встретилась с воспитанниками спортивных школ Югры. Она посоветовала юным спортсменам быть уверенны в себе и думать о чем-то хорошем, а также и быть готовым к проигрышу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!