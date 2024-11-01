01 ноября 2024

Олимпийская чемпионка раскритиковала проведение сборов по лыжным гонкам в ХМАО

Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе недовольна организаторами сборов в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Вяльбе заявила, что в будущем национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске
Вяльбе заявила, что в будущем национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске Фото:

Трехкратная олимпийская чемпионка и президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в перспективе национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске. Причиной этому она назвала отношение организаторов.

«Сборная может в дальнейшем отказаться от сборов в Ханты-Мансийске из-за отношения организаторов», — передает заявление Вяльбе РИА Новости. Она пояснила, что югорские организаторы отказываются нарезать лыжную трассу для классического хода из-за опасения, что снега не хватит для дальнейших важных соревнований по биатлону

«Как правило, все заканчивается тем, что мы в эти места потом просто не ездим», — подытожила Вяльбе. При этом один из тренеров сборной России отметил, что ширина трассы и толщина снега позволяют нарезать лыжню.

Ранее в Ханты-Мансийске Вяльбе встретилась с воспитанниками спортивных школ Югры. Она посоветовала юным спортсменам быть уверенны в себе и думать о чем-то хорошем, а также и быть готовым к проигрышу.

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Трехкратная олимпийская чемпионка и президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в перспективе национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске. Причиной этому она назвала отношение организаторов. «Сборная может в дальнейшем отказаться от сборов в Ханты-Мансийске из-за отношения организаторов», — передает заявление Вяльбе РИА Новости. Она пояснила, что югорские организаторы отказываются нарезать лыжную трассу для классического хода из-за опасения, что снега не хватит для дальнейших важных соревнований по биатлону «Как правило, все заканчивается тем, что мы в эти места потом просто не ездим», — подытожила Вяльбе. При этом один из тренеров сборной России отметил, что ширина трассы и толщина снега позволяют нарезать лыжню. Ранее в Ханты-Мансийске Вяльбе встретилась с воспитанниками спортивных школ Югры. Она посоветовала юным спортсменам быть уверенны в себе и думать о чем-то хорошем, а также и быть готовым к проигрышу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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