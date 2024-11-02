Лес в Златоусте остался без грибов после санитарной вырубки

02 ноября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

После рубок соснового леса пропали грибы Фото: Илья Московец © URA.RU Лес на седьмом жилучастке в Златоусте (Челябинская область) остался без грибов после санитарных рубок древесины. Жительница района и депутат городского собрания Любовь Бабушкина рассказала, что лесной массив пострадал от массовой рубки. По ее словам, арендаторы спиливают столетние сосны, повреждая почву и оставляя глубокие клеи на дорогах. «Они рубят как хотят. В основном вырубают деловой лес, спиливают столетние сосны. Теперь у нас исчезли родники, а лес остался без грибов. На горе Лягушка грибов нет. Зато местность везде изувечена. В таких условиях воспитывать патриотизм у молодых трудно», — заявила Бабушкина. Начальник отдела экологии и природопользования мэрии Сергей Митякин пояснил URA.RU, что санитарные рубки на участках проводят арендаторы на основании договоров субаренды, которые были заключены на долгий срок. Активисты утверждают, что такие меры вредят лесному фонду и нарушают природный баланс. По словам властей, город не уполномочен регулировать работу арендаторов, и контроль за вырубками остается в ведении Главного управления лесами региона. «Лесные участки вокруг Златоуста предоставлены в пользование исправительной колонии № 25 в целях заготовки древесины с полным ведением лесного хозяйства, а именно осуществлением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Документы на согласование рубки соснового леса от ИК-25 в Главное управление не поступали», — заявил URA.RU исполняющий обязанности начальника ведомства Валерий Нигматуллин. Собеседник информагентства добавил, что управление готовит проверку. Заинтересованные лица вместе с арендатором и местными властями выезжали на место. На тропе здоровья там в октябре пометили сосны под вырубку. Как URA.RU рассказал Митякин, в результате арендатор от вырубок отказался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лес на седьмом жилучастке в Златоусте (Челябинская область) остался без грибов после санитарных рубок древесины. Жительница района и депутат городского собрания Любовь Бабушкина рассказала, что лесной массив пострадал от массовой рубки. По ее словам, арендаторы спиливают столетние сосны, повреждая почву и оставляя глубокие клеи на дорогах. «Они рубят как хотят. В основном вырубают деловой лес, спиливают столетние сосны. Теперь у нас исчезли родники, а лес остался без грибов. На горе Лягушка грибов нет. Зато местность везде изувечена. В таких условиях воспитывать патриотизм у молодых трудно», — заявила Бабушкина. Начальник отдела экологии и природопользования мэрии Сергей Митякин пояснил URA.RU, что санитарные рубки на участках проводят арендаторы на основании договоров субаренды, которые были заключены на долгий срок. Активисты утверждают, что такие меры вредят лесному фонду и нарушают природный баланс. По словам властей, город не уполномочен регулировать работу арендаторов, и контроль за вырубками остается в ведении Главного управления лесами региона. «Лесные участки вокруг Златоуста предоставлены в пользование исправительной колонии № 25 в целях заготовки древесины с полным ведением лесного хозяйства, а именно осуществлением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Документы на согласование рубки соснового леса от ИК-25 в Главное управление не поступали», — заявил URA.RU исполняющий обязанности начальника ведомства Валерий Нигматуллин. Собеседник информагентства добавил, что управление готовит проверку. Заинтересованные лица вместе с арендатором и местными властями выезжали на место. На тропе здоровья там в октябре пометили сосны под вырубку. Как URA.RU рассказал Митякин, в результате арендатор от вырубок отказался.