Роспотребнадзор нашел нарушения в 148 челябинских школьных столовых

В Челябинской области устранить нарушения в питании учеников обязали 148 школ. О том, что после проверки общая сумма штрафов составила 155 тысяч рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«С целью контроля питания проверено 158 пищеблоков общеобразовательных организаций. В отношении 148 из них составлены предписания об устранении нарушений. Составлен 21 протокол об административном правонарушении с вынесением 11 постановлений в виде штрафа на сумму 155 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Роспотребнадзор выявил несоблюдение температурного режима при хранении овощей, нарушение потоков приготовления пищи, маркировки продуктов, гигиенического обучения сотрудников и ведения учетной документации. С реализации сняли 79 килограммов продукции, которая не соответствует требованиям.
Всего ведомством было проверено 158 пищеблоков и отобрано 295 проб. Из них четыре пробы не соответствовали микробиологическим показателям, еще 11 указали на заниженную калорийность.
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