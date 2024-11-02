Роспотребнадзор нашел нарушения в 148 челябинских школьных столовых

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушения обнаружили в 148 из 158 проверенных школьных столовых
Нарушения обнаружили в 148 из 158 проверенных школьных столовых Фото:

В Челябинской области устранить нарушения в питании учеников обязали 148 школ. О том, что после проверки общая сумма штрафов составила 155 тысяч рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«С целью контроля питания проверено 158 пищеблоков общеобразовательных организаций. В отношении 148 из них составлены предписания об устранении нарушений. Составлен 21 протокол об административном правонарушении с вынесением 11 постановлений в виде штрафа на сумму 155 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор выявил несоблюдение температурного режима при хранении овощей, нарушение потоков приготовления пищи, маркировки продуктов, гигиенического обучения сотрудников и ведения учетной документации. С реализации сняли 79 килограммов продукции, которая не соответствует требованиям.

Всего ведомством было проверено 158 пищеблоков и отобрано 295 проб. Из них четыре пробы не соответствовали микробиологическим показателям, еще 11 указали на заниженную калорийность.

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В Челябинской области устранить нарушения в питании учеников обязали 148 школ. О том, что после проверки общая сумма штрафов составила 155 тысяч рублей, URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «С целью контроля питания проверено 158 пищеблоков общеобразовательных организаций. В отношении 148 из них составлены предписания об устранении нарушений. Составлен 21 протокол об административном правонарушении с вынесением 11 постановлений в виде штрафа на сумму 155 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Роспотребнадзор выявил несоблюдение температурного режима при хранении овощей, нарушение потоков приготовления пищи, маркировки продуктов, гигиенического обучения сотрудников и ведения учетной документации. С реализации сняли 79 килограммов продукции, которая не соответствует требованиям. Всего ведомством было проверено 158 пищеблоков и отобрано 295 проб. Из них четыре пробы не соответствовали микробиологическим показателям, еще 11 указали на заниженную калорийность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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