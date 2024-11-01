01 ноября 2024

Бастрыкин приказал возбудить дело по факту аварии с мигрантом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин запросил доклад о ходе и результатах его расследования
Бастрыкин запросил доклад о ходе и результатах его расследования Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по произошедшему ДТП с участием мигранта в Сургуте (ХМАО). Информация об этом размещена в официальном telegram-канале информационного центра СК.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве.

Известно, что в октябре этого года гражданин Таджикистана на легковом автомобиле нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. В результате произошла авария с другим автомобилем, водитель и пассажирка которого получили травмы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль расследование скандального долгостроя в ХМАО. Он распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по произошедшему ДТП с участием мигранта в Сургуте (ХМАО). Информация об этом размещена в официальном telegram-канале информационного центра СК. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве. Известно, что в октябре этого года гражданин Таджикистана на легковом автомобиле нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. В результате произошла авария с другим автомобилем, водитель и пассажирка которого получили травмы. Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль расследование скандального долгостроя в ХМАО. Он распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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