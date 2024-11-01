Бастрыкин приказал возбудить дело по факту аварии с мигрантом в ХМАО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по произошедшему ДТП с участием мигранта в Сургуте (ХМАО). Информация об этом размещена в официальном telegram-канале информационного центра СК.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве.
Известно, что в октябре этого года гражданин Таджикистана на легковом автомобиле нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. В результате произошла авария с другим автомобилем, водитель и пассажирка которого получили травмы.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль расследование скандального долгостроя в ХМАО. Он распорядился доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с хищениями при строительстве окружной больницы в Нижневартовске.
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