В Перми второй день ищут кота Барсика. Он сбежал из дома 1 ноября. Хозин кота Василий Кучумов в своем telegram-канале пишет, что за помощь в поисках обещает заплатить 75 тысяч рублей.
«75 тысяч рублей в качестве вознаграждения нашедшему Барсика. Поиски вели до рассвета и сразу, как начало светать. Наверное, далее частного сектора микрорайона Висим уйти не мог», — пишет Кучумов. Также пермяк готов заплатить гонорар за любую достоверную информацию о месте нахождения Барсика.
Барсик известен как кот-бизнесмен. В 2016 году он принимал участие в рекламе местного застройщика, которого девелопер якобы устроил к себе на работу. Барсику даже платили зарплату — 33 тысячи рублей в месяц. В его обязанности входило ведение соцсетей и посещение новых квартир.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми умер кот Крошик. Он проходил лечение от ожирения в ветеринарной клинике, но однажды ему стало плохо. Несмотря на усилия врачей Крошик скончался. Позже стало известно о гибели еще одного кота Лео в клинике. Хозяева отказались от него и отдали в приют. Но породистый кот не смог там жить, заболел и умер.
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