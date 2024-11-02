В Перми пропал кот-бизнесмен Барсик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Барсик известен как первый работающий кот в России
Барсик известен как первый работающий кот в России Фото:

В Перми второй день ищут кота Барсика. Он сбежал из дома 1 ноября. Хозин кота Василий Кучумов в своем telegram-канале пишет, что за помощь в поисках обещает заплатить 75 тысяч рублей.

«75 тысяч рублей в качестве вознаграждения нашедшему Барсика. Поиски вели до рассвета и сразу, как начало светать. Наверное, далее частного сектора микрорайона Висим уйти не мог», — пишет Кучумов. Также пермяк готов заплатить гонорар за любую достоверную информацию о месте нахождения Барсика.

Барсик известен как кот-бизнесмен. В 2016 году он принимал участие в рекламе местного застройщика, которого девелопер якобы устроил к себе на работу. Барсику даже платили зарплату — 33 тысячи рублей в месяц. В его обязанности входило ведение соцсетей и посещение новых квартир.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми умер кот Крошик. Он проходил лечение от ожирения в ветеринарной клинике, но однажды ему стало плохо. Несмотря на усилия врачей Крошик скончался. Позже стало известно о гибели еще одного кота Лео в клинике. Хозяева отказались от него и отдали в приют. Но породистый кот не смог там жить, заболел и умер.

Кот снимался в рекламе пермского застройщика
Кот снимался в рекламе пермского застройщика
Фото:

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В Перми второй день ищут кота Барсика. Он сбежал из дома 1 ноября. Хозин кота Василий Кучумов в своем telegram-канале пишет, что за помощь в поисках обещает заплатить 75 тысяч рублей. «75 тысяч рублей в качестве вознаграждения нашедшему Барсика. Поиски вели до рассвета и сразу, как начало светать. Наверное, далее частного сектора микрорайона Висим уйти не мог», — пишет Кучумов. Также пермяк готов заплатить гонорар за любую достоверную информацию о месте нахождения Барсика. Барсик известен как кот-бизнесмен. В 2016 году он принимал участие в рекламе местного застройщика, которого девелопер якобы устроил к себе на работу. Барсику даже платили зарплату — 33 тысячи рублей в месяц. В его обязанности входило ведение соцсетей и посещение новых квартир. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми умер кот Крошик. Он проходил лечение от ожирения в ветеринарной клинике, но однажды ему стало плохо. Несмотря на усилия врачей Крошик скончался. Позже стало известно о гибели еще одного кота Лео в клинике. Хозяева отказались от него и отдали в приют. Но породистый кот не смог там жить, заболел и умер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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