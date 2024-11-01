Курганские власти раскрыли, сколько зарабатывают чиновники

Губернатор Курганской области внес изменения в постановление, касающееся заработных плат государственных гражданских служащих региона. Изменения затрагивают схемы месячных окладов различных категорий служащих. Об этом сообщается в постановлении на официальном сайте правительства.
«В новой редакции постановления указано изменение в структуре окладов была добавлена категория „Заместитель председателя комитета“ с окладом от 25905 до 28050 рублей. Также произошло увеличение оклада для категории „Главный специалист-эксперт“, который теперь составляет от 16940 до 18810 рублей», — указано в постановлении.
Эти изменения направлены на оптимизацию структуры зарплат и повышение эффективности работы государственной службы в Курганской области. Они влияют на финансовое положение государственных служащих и призваны стимулировать профессиональный рост и качество работы в органах исполнительной власти региона.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил увеличить зарплаты сотрудникам, работающим на постах муниципальной пожарной охраны. Глава региона передал муниципалитетам 10 новых пожарных машин. Торжественное вручение ключей состоялось на Центральной площади.
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