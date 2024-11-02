Тюменцев зовут работать на заводы за зарплату свыше 200 000 рублей

03 ноября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Тюменские заводы ищут в свой штат десятки специалистов Фото: Роман Наумов © URA.RU Жителей Тюменской области зовут трудиться на заводы, предлагая зарплаты свыше 200 000 рублей. Вакансии опубликованы на одном из сайтов по поиску работы. Помимо рабочих — маляров, машинистов, сварщиков и прочих, предприятиям нужны и сотрудники офисов. «На „Завод ЕМК“ требуется электрогазосварщик на полуавтомат. Заработная плата — от 130 000 до 230 000 рублей на руки», — гласит одно из объявлений. Набирает сотрудников и тюменский завод мобильных зданий «ТОИР». Туда нужен главный конструктор, которому обещают платить от 200 000 рублей после вычета налогов. Также требуются менеджер по продажам модульных зданий, главный технолог (от 150 000 рублей на руки) и директор по персоналу (от 140 000 в месяц). Тюменский нефтеперерабатывающий завод ищет сварщиков (от 190 000 до 200 000 рублей на руки), машинистов (до 72 000 рублей), водителей — погрузчиков и автомобилей (до 77 000), монтажников (до 80 000), операторов техустановок (до 90 000) и других специалистов. Завод по производству сублимированной продукции нуждается в коммерческом директоре и руководителе отдела продаж (от 150 000 на руки). Также требуются грузчики (до 60 000), кладовщики (от 60 000), начальник производства (от 70 000), маркетологи и менеджеры. Подразделение «Камского завода полимерных материалов» в Тобольске ищет главного инженера на зарплату от 140 000 рублей. Также нужны водители погрузчиков (73 000). АО «Стальмост» нужны маляры металлоконструкций (от 140 000), машинисты (до 75 000), газорезчики (от 115 000), стропальщики и подсобные рабочие (до 90 000), слесари (до 100 000). А завод «Тюменьремдормаш» возьмет на работу программиста 1 °C (от 150 000 рублей), машинистов и оператор станков с ЧПУ (до 90 000) и других специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Тюменской области зовут трудиться на заводы, предлагая зарплаты свыше 200 000 рублей. Вакансии опубликованы на одном из сайтов по поиску работы. Помимо рабочих — маляров, машинистов, сварщиков и прочих, предприятиям нужны и сотрудники офисов. «На „Завод ЕМК“ требуется электрогазосварщик на полуавтомат. Заработная плата — от 130 000 до 230 000 рублей на руки», — гласит одно из объявлений. Набирает сотрудников и тюменский завод мобильных зданий «ТОИР». Туда нужен главный конструктор, которому обещают платить от 200 000 рублей после вычета налогов. Также требуются менеджер по продажам модульных зданий, главный технолог (от 150 000 рублей на руки) и директор по персоналу (от 140 000 в месяц). Тюменский нефтеперерабатывающий завод ищет сварщиков (от 190 000 до 200 000 рублей на руки), машинистов (до 72 000 рублей), водителей — погрузчиков и автомобилей (до 77 000), монтажников (до 80 000), операторов техустановок (до 90 000) и других специалистов. Завод по производству сублимированной продукции нуждается в коммерческом директоре и руководителе отдела продаж (от 150 000 на руки). Также требуются грузчики (до 60 000), кладовщики (от 60 000), начальник производства (от 70 000), маркетологи и менеджеры. Подразделение «Камского завода полимерных материалов» в Тобольске ищет главного инженера на зарплату от 140 000 рублей. Также нужны водители погрузчиков (73 000). АО «Стальмост» нужны маляры металлоконструкций (от 140 000), машинисты (до 75 000), газорезчики (от 115 000), стропальщики и подсобные рабочие (до 90 000), слесари (до 100 000). А завод «Тюменьремдормаш» возьмет на работу программиста 1 °C (от 150 000 рублей), машинистов и оператор станков с ЧПУ (до 90 000) и других специалистов.