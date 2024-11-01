01 ноября 2024

В Нижневартовске несколько школ после каникул уйдут на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске школы и лицеи уйдут на дистант из-за заболевания обучающихся внебольничной пневмонией
В Нижневартовске школы и лицеи уйдут на дистант из-за заболевания обучающихся внебольничной пневмонией Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) по окончании осенних каникул на дистанционную форму обучения будут переведены четыре школы и два лицея. Об этом сообщает департамент образования Нижневартовская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«После завершения осенних каникул в части школ обучение будет организовано с применением дистанционных технологий. По состоянию на 02.11.2024 дистанционно будут обучаться школы №2, 6, 22, 42, лицей 1, лицей 2. Такие меры предусмотрены требованиями санитарного законодательства в связи с регистрацией более десяти случаев заболевания обучающихся в указанных школах внебольничной пневмонией», — публикует госорганизация.

Ранее URA.RU писало о том детей из 27 школ ХМАО перевели на дистанционное обучение. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ в округе.

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В Нижневартовске (ХМАО) по окончании осенних каникул на дистанционную форму обучения будут переведены четыре школы и два лицея. Об этом сообщает департамент образования Нижневартовская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «После завершения осенних каникул в части школ обучение будет организовано с применением дистанционных технологий. По состоянию на 02.11.2024 дистанционно будут обучаться школы №2, 6, 22, 42, лицей 1, лицей 2. Такие меры предусмотрены требованиями санитарного законодательства в связи с регистрацией более десяти случаев заболевания обучающихся в указанных школах внебольничной пневмонией», — публикует госорганизация. Ранее URA.RU писало о том детей из 27 школ ХМАО перевели на дистанционное обучение. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ в округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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