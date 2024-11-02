Визит полпреда Жоги продемонстрировал основные направления развития ЯНАО

Новый полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога завершил первый визит в Ямало-Ненецкий автономный округ. Полпред работал в регионе только один день, посетив столицу округа — город Салехард.
Округ продемонстрировал новому полпреду достижения в направлениях, которые местные власти обозначают, как приоритеты — поддержка участников СВО и их семей, строительство нового жилья, поддержка социальных направлений. Артему Жоге показали филиал фонда «Защитники отечества», крупнейший современный микрорайон Ямала Обдорский и новый центр соцобслуживания населения.
Реабилитационный центр для разных категорий граждан «Доверие» Артем Жога назвал уникальным проектом, аналогов которому не встречал. «Пройдя по всем помещениям, по всем комнатам, заглянув практически в каждый уголок, я увидел, какой объем работы, какая забота включена в это сооружение, в это здание, в каждый предмет интерьера, в каждый предмет медицинского оборудования — это еще не все пришло, как мне сказали. Это образец социальной помощи», — отметил полпред, отвечая на вопросы журналистов.
При этом, стратегические предприятия в программу первого визита полпреда в самый северный регион Урала не вошли. Политолог Александр Безделов считает, что Жога еще успеет познакомиться с ямальской газовой промышленностью в ходе будущих визитов. «Сейчас ему необходимо познакомиться с каждым регионом, входящим в УрФО, понять экономическую, политическую, социальную составляющую этих регионов, их специфику. Он довольно часто будет посещать все регионы», — считает Безделов.
Политолог также считает, что Ямал станет для полпредства одним из самых беспроблемных регионов. «Ямал — подарок для любого чиновника. Это регион, в котором не требуется особого внимания ни администрации президента, ни полпреда. Безусловно, он будет создавать минимальное количество проблем для полпреда», — отмечает эксперт.
Вместе с тем, как отмечают источники агентства в политкругах Ямала, Ямал будучи спокойным регионом не будет находиться в фокусе внимания полпредства, поскольку в нем не сосредоточены мощности российского ВПК, на которых заостряет внимание президент Владимир Путин.
При посещении всех пунктов программы визита в Салехард Жогу сопровождал его заместитель Сергей Рындин. В аэропорту полпреда вместе с губернатором Дмитрием Артюховым встретил главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин.
Собеседники агентства, познакомившиеся с Артемом Жогой во время визита в ЯНАО отмечают, что полпред с большим интересом и «огнем в глазах» знакомился с регионом. «Вроде Север считается суровым краем, но те улыбки, которые я видел сегодня на лицах жителей, говорят об обратном — что это хороший, добрый, замечательный, гостеприимный край».
Агентство запросило в пресс-службе окружного правительства комментарий о том, в каких направлениях будет выстраиваться работа региона с полпредством и поставил ли полпред Артем Жога конкретные задачи во время первого визита на Ямал. Там пообещали предоставить ответ позднее.
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