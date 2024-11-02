Шеф полиции провел операцию в самом опасном районе Екатеринбурга. Видео

Глава УМВД Екатеринбурга Метелица возглавил рейд по Орджоникидзевскому району

02 ноября 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Максим Метелица регулярно участвует в рейдах (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава УМВД РФ по Екатеринбургу подполковник Максим Метелица провел операцию в Орджоникидзевском районе, который по итогам 2023 года признан самым криминальным в городе. Подробности рейда URA.RU рассказали в пресс-группе ведомства. «На уходящей неделе в полицию поступило заявлений о мошенничестве почти на 23 миллиона рублей. В связи с этим Максим Метелица возглавил массовый рейд по профилактике мошенничества, который прошел в Орджоникидзевском районе. Он попросил горожан быть бдительными и не переводить деньги злоумышленникам. Стоит отметить, что перед началом операции Метелица акцентировал подчиненным на необходимости обязательного доведения до каждого гражданина информации без формализма», — сообщили в полиции. В мероприятии был задействован личный состав ОП-15 во главе с его шефом — подполковником Еркеном Ертысбаевым. Силовики прошлись по домам и рассказали, как не вестись на уловки аферистов. В ведомстве напоминают, что сотрудники органов и представители банков не звонят и не требуют оформлять «зеркальные займы». Масштабные профилактические операции будут продолжены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава УМВД РФ по Екатеринбургу подполковник Максим Метелица провел операцию в Орджоникидзевском районе, который по итогам 2023 года признан самым криминальным в городе. Подробности рейда URA.RU рассказали в пресс-группе ведомства. «На уходящей неделе в полицию поступило заявлений о мошенничестве почти на 23 миллиона рублей. В связи с этим Максим Метелица возглавил массовый рейд по профилактике мошенничества, который прошел в Орджоникидзевском районе. Он попросил горожан быть бдительными и не переводить деньги злоумышленникам. Стоит отметить, что перед началом операции Метелица акцентировал подчиненным на необходимости обязательного доведения до каждого гражданина информации без формализма», — сообщили в полиции. В мероприятии был задействован личный состав ОП-15 во главе с его шефом — подполковником Еркеном Ертысбаевым. Силовики прошлись по домам и рассказали, как не вестись на уловки аферистов. В ведомстве напоминают, что сотрудники органов и представители банков не звонят и не требуют оформлять «зеркальные займы». Масштабные профилактические операции будут продолжены.