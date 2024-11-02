Самокатчик скрылся с места аварии (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 2 ноября на улице Заводская самокатчик сбил мужчину и скрылся. Пострадавшего с переломом экстренно увезли в реанимацию. Об этом рассказал очевидец.
«Пострадавший гулял по Заводской — в этот момент по скользкой дороге мчал гонщик. Налетел на прохожего и скрылся. Удар был такой силы, что при падении мужчина сломал ногу», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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