В Екатеринбурге самокатчик снес пешехода, пострадавший — в реанимации. Видео

В Екатеринбурге самокатчик снес пешехода, пострадавший в реанимации

02 ноября 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Самокатчик скрылся с места аварии (архивное фото) Фото: Алексей Баранов © URA.RU В Екатеринбурге днем 2 ноября на улице Заводская самокатчик сбил мужчину и скрылся. Пострадавшего с переломом экстренно увезли в реанимацию. Об этом рассказал очевидец. «Пострадавший гулял по Заводской — в этот момент по скользкой дороге мчал гонщик. Налетел на прохожего и скрылся. Удар был такой силы, что при падении мужчина сломал ногу», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 2 ноября на улице Заводская самокатчик сбил мужчину и скрылся. Пострадавшего с переломом экстренно увезли в реанимацию. Об этом рассказал очевидец. «Пострадавший гулял по Заводской — в этот момент по скользкой дороге мчал гонщик. Налетел на прохожего и скрылся. Удар был такой силы, что при падении мужчина сломал ногу», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.