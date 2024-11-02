В Екатеринбурге самокатчик снес пешехода, пострадавший — в реанимации. Видео

В Екатеринбурге самокатчик снес пешехода, пострадавший в реанимации
© Служба новостей «URA.RU»
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Самокатчик скрылся с места аварии (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 2 ноября на улице Заводская самокатчик сбил мужчину и скрылся. Пострадавшего с переломом экстренно увезли в реанимацию. Об этом рассказал очевидец.

«Пострадавший гулял по Заводской — в этот момент по скользкой дороге мчал гонщик. Налетел на прохожего и скрылся. Удар был такой силы, что при падении мужчина сломал ногу», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге днем 2 ноября на улице Заводская самокатчик сбил мужчину и скрылся. Пострадавшего с переломом экстренно увезли в реанимацию. Об этом рассказал очевидец. «Пострадавший гулял по Заводской — в этот момент по скользкой дороге мчал гонщик. Налетел на прохожего и скрылся. Удар был такой силы, что при падении мужчина сломал ногу», — передает telegram-канал Ural Mash слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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