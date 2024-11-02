В Челябинске пройдет минимум 11 новогодних спектаклей и мюзиклов. Афиша

02 ноября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Серия показов балета «Щелкунчик» пройдет с 22 декабря по 6 января в Театре оперы и балета имени Глинки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Серия новогодних представлений в театрах Челябинска стартует с 14 декабря. Горожан ожидают легендарный балет «Щелкунчик», «Рождественский бал» и множество детских спектаклей и мюзиклов о добре и зле, а также спасении Нового года от недругов. Об этих и других новогодних театральных постановках — в материале URA.RU. Старт новогодних спектаклей: Театр кукол имени Вольховского Спектакль «Маленький Дед Мороз» Откроет череду новогодних представлений премьера «Маленький Дед Мороз» по книге Ану Штонер. В сюжете спектакля — история о маленьком Деде Морозе, который всегда раньше всех готовил подарки и угощения. Однако старшие новогодние волшебники не воспринимали его в серьез и не давали дарить детям радость. Все изменилось после того, как главный герой устроил праздник зверькам из леса. Показы пройдут с 14 до 30 декабря. Стоимость билета — от 300 рублей, возрастное ограничение 6+. Камерный театр Спектакль «Приключения Ежика и его друзей» Спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова, который расскажет о Ежике, который чистит звезды от пыли, чтобы их все видели и радовались. Также по сюжету главный герой будет играть на дудочке и ловить солнце на удочку со своими друзьями. Показ будет сопровождаться интерактивами для самых маленьких. Представления стартуют с 18 по 27 декабря. Стоимость билета — 500 рублей, возрастное ограничение 6+. Мюзикл «Волшебные часы» Снегурочка спасет Новый год от злодейки Фото: Александр Елизаров © URA.RU Со сцены челябинским зрителям поведают историю о попытке тетушки Простуды сорвать Новый год. Она, объединившись со своими слугами Насморком и Кашлем сделает все чтобы лишить детей праздника. Однако Снегурочка и Снеговик обыграют злодеев и спасут новогоднюю ночь. Посетить мюзикл будет возможным с 25 по 27 декабря. Стоимость билета — 500 рублей, возрастное ограничение 6+. Сказка «Мой папа па-па-па-па-па!» Там же представят сказку «Мой папа па-па-па-па-па!», где по сюжету главные герои Лиса и Волк украдут золотое яйцо, из которого появится Цыпленок. Лесные жители захотят его съесть, но вдруг в Сером Волке проснутся отцовские чувства, в дальнейшем сплотившие семью. Увидеть спектакль можно с 28 декабря и до 7 января. Стоимость билета —500 рублей, возрастное ограничение 6+. Театр драмы имени Наума Орлова «Площадь картонных часов» Первым из серии новогодних покажут мюзикл «Площадь картонных часов» о дружбе, любви и настоящих мастерах, которые преданны своему делу. Постановка поведает историю о мастере Тулье, который создаст картонный городок. В нем появится маленькая девочка с собакой, однако ей придется пройти немало приключений. Мюзикл ожидается с 21 по 29 декабря. Стоимость билета — от 100 рублей, возрастное ограничение 0+. На одном из интерактивных представлений ожидается появление Деда Мороза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спектакль «Как зайцы Новый год проспали» Новогодняя сказка расскажет о четырех недотепах-зайцах, проспавших Новый год. Программа спектакля интерактивная. На нем устроят настоящие приключения для юных челябинцев. Детям придется искать праздничное настроение, чтобы поделиться им с героями сказки. Ожидается также появление Деда Мороза. Показы пройдут с 21 по 29 декабря. Стоимость билета — от 700 рублей, возрастное ограничение 0+. Сказочный мюзикл «Снежная королева» Последним из серии новогодних представят мюзикл о об отважной Герде, которая способна растопить даже лед. На протяжении всего своего пути, она вместе с Каем будет сталкиваться с преградами и обманом, чтобы встретиться с повелительницей льда. Посетить мюзикл будет возможным с 6 по 8 января. Стоимость билета — от 100 рублей, возрастное ограничение 0+. Театр оперы и балета имени Глинки Представления с 22 декабря по 6 января Балет «Щелкунчик» На балет «Щелкунчик» в продаже остались самые дорогие билеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Балет «Щелкунчик» без которого не обходится ни один Новый год вновь подарит челябинцам новогоднее настроение. На главной сцене появится огромная елка, а адажио, вальс цветов, танец Феи Драже и марш погрузят в атмосферу зимнего волшебства. Цена оставшихся билетов — от четырех тысяч рублей, возрастное ограничение 6+. Семейный мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза» История с счастливым концом о Коршуне-Злодее и Вороне-Завистнице, которые попытаются помешать наступлению Нового года. Однако Дед Мороз и Снегурочка отправятся на спасение праздника. Стоимость оставшихся билетов — от 300 рублей, возрастное ограничение 0+. «Рождественский бал» Аналог концерта Венского филармонического оркестра в Челябинске. В программе вальс «На прекрасном голубом Дунае», а также полька «Гром и молния». Зрителей также будут ждать музыкальные эксперименты. Стоимость оставшихся билетов — от 800 рублей, возрастное ограничение 6+. Молодежный театр Детская сказка «Волшебник Изумрудного города» Действия на сцене будут проходить в волшебной стране. Главная героиня Элли пройдет через череду препятствий, устроенных злодейкой Гингемой. По пути домой девочка обретет настоящих друзей, а сам спектакль покажет зрителям мир, где дружба, смелость и верность ценятся выше всего. Премьера состоится 21 и 22 декабря. Стоимость билета — от 600 рублей, возрастное ограничение 6+. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Серия новогодних представлений в театрах Челябинска стартует с 14 декабря. Горожан ожидают легендарный балет «Щелкунчик», «Рождественский бал» и множество детских спектаклей и мюзиклов о добре и зле, а также спасении Нового года от недругов. Об этих и других новогодних театральных постановках — в материале URA.RU. Откроет череду новогодних представлений премьера «Маленький Дед Мороз» по книге Ану Штонер. В сюжете спектакля — история о маленьком Деде Морозе, который всегда раньше всех готовил подарки и угощения. Однако старшие новогодние волшебники не воспринимали его в серьез и не давали дарить детям радость. Все изменилось после того, как главный герой устроил праздник зверькам из леса. Показы пройдут с 14 до 30 декабря. Стоимость билета — от 300 рублей, возрастное ограничение 6+. Спектакль «Приключения Ежика и его друзей» Спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова, который расскажет о Ежике, который чистит звезды от пыли, чтобы их все видели и радовались. Также по сюжету главный герой будет играть на дудочке и ловить солнце на удочку со своими друзьями. Показ будет сопровождаться интерактивами для самых маленьких. Представления стартуют с 18 по 27 декабря. Стоимость билета — 500 рублей, возрастное ограничение 6+. Мюзикл «Волшебные часы» Со сцены челябинским зрителям поведают историю о попытке тетушки Простуды сорвать Новый год. Она, объединившись со своими слугами Насморком и Кашлем сделает все чтобы лишить детей праздника. Однако Снегурочка и Снеговик обыграют злодеев и спасут новогоднюю ночь. Посетить мюзикл будет возможным с 25 по 27 декабря. Стоимость билета — 500 рублей, возрастное ограничение 6+. Сказка «Мой папа па-па-па-па-па!» Там же представят сказку «Мой папа па-па-па-па-па!», где по сюжету главные герои Лиса и Волк украдут золотое яйцо, из которого появится Цыпленок. Лесные жители захотят его съесть, но вдруг в Сером Волке проснутся отцовские чувства, в дальнейшем сплотившие семью. Увидеть спектакль можно с 28 декабря и до 7 января. Стоимость билета —500 рублей, возрастное ограничение 6+. «Площадь картонных часов» Первым из серии новогодних покажут мюзикл «Площадь картонных часов» о дружбе, любви и настоящих мастерах, которые преданны своему делу. Постановка поведает историю о мастере Тулье, который создаст картонный городок. В нем появится маленькая девочка с собакой, однако ей придется пройти немало приключений. Мюзикл ожидается с 21 по 29 декабря. Стоимость билета — от 100 рублей, возрастное ограничение 0+. Спектакль «Как зайцы Новый год проспали» Новогодняя сказка расскажет о четырех недотепах-зайцах, проспавших Новый год. Программа спектакля интерактивная. На нем устроят настоящие приключения для юных челябинцев. Детям придется искать праздничное настроение, чтобы поделиться им с героями сказки. Ожидается также появление Деда Мороза. Показы пройдут с 21 по 29 декабря. Стоимость билета — от 700 рублей, возрастное ограничение 0+. Сказочный мюзикл «Снежная королева» Последним из серии новогодних представят мюзикл о об отважной Герде, которая способна растопить даже лед. На протяжении всего своего пути, она вместе с Каем будет сталкиваться с преградами и обманом, чтобы встретиться с повелительницей льда. Посетить мюзикл будет возможным с 6 по 8 января. Стоимость билета — от 100 рублей, возрастное ограничение 0+. Представления с 22 декабря по 6 января Балет «Щелкунчик» Балет «Щелкунчик» без которого не обходится ни один Новый год вновь подарит челябинцам новогоднее настроение. На главной сцене появится огромная елка, а адажио, вальс цветов, танец Феи Драже и марш погрузят в атмосферу зимнего волшебства. Цена оставшихся билетов — от четырех тысяч рублей, возрастное ограничение 6+. Семейный мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза» История с счастливым концом о Коршуне-Злодее и Вороне-Завистнице, которые попытаются помешать наступлению Нового года. Однако Дед Мороз и Снегурочка отправятся на спасение праздника. Стоимость оставшихся билетов — от 300 рублей, возрастное ограничение 0+. «Рождественский бал» Аналог концерта Венского филармонического оркестра в Челябинске. В программе вальс «На прекрасном голубом Дунае», а также полька «Гром и молния». Зрителей также будут ждать музыкальные эксперименты. Стоимость оставшихся билетов — от 800 рублей, возрастное ограничение 6+. Детская сказка «Волшебник Изумрудного города» Действия на сцене будут проходить в волшебной стране. Главная героиня Элли пройдет через череду препятствий, устроенных злодейкой Гингемой. По пути домой девочка обретет настоящих друзей, а сам спектакль покажет зрителям мир, где дружба, смелость и верность ценятся выше всего. Премьера состоится 21 и 22 декабря. Стоимость билета — от 600 рублей, возрастное ограничение 6+.