01 ноября 2024

В ХМАО полиция вместе с ОМОН устроила проверку ночного клуба

Полиция и ОМОН устроили проверку в сургутском ночном клубе «Dark Bar»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция И ОМОН проверяют ночной клуб
Полиция И ОМОН проверяют ночной клуб Фото:

В Сургуте сотрудники полиции вместе с ОМОН устроили проверку в ночном клубе «Dark Bar». Об этом сообщил URA.RU источник из силовых структур ХМАО.

«Заведение проверялось на факт незаконного оборота алкогольной продукции. Но оперативные мероприятия еще продолжаются», — рассказал инсайдер.

В telegram-канале «Dark Bar» объявили, что заведение не работает по техническим причинам. Посетители теперь гадают, откроется ли клуб после такой проверки.

Агентство направило официальный запрос в пресс-службу полиции ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил.

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В Сургуте сотрудники полиции вместе с ОМОН устроили проверку в ночном клубе «Dark Bar». Об этом сообщил URA.RU источник из силовых структур ХМАО. «Заведение проверялось на факт незаконного оборота алкогольной продукции. Но оперативные мероприятия еще продолжаются», — рассказал инсайдер. В telegram-канале «Dark Bar» объявили, что заведение не работает по техническим причинам. Посетители теперь гадают, откроется ли клуб после такой проверки. Агентство направило официальный запрос в пресс-службу полиции ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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