В ХМАО полиция вместе с ОМОН устроила проверку ночного клуба

Полиция И ОМОН проверяют ночной клуб
В Сургуте сотрудники полиции вместе с ОМОН устроили проверку в ночном клубе «Dark Bar». Об этом сообщил URA.RU источник из силовых структур ХМАО.
«Заведение проверялось на факт незаконного оборота алкогольной продукции. Но оперативные мероприятия еще продолжаются», — рассказал инсайдер.
В telegram-канале «Dark Bar» объявили, что заведение не работает по техническим причинам. Посетители теперь гадают, откроется ли клуб после такой проверки.
Агентство направило официальный запрос в пресс-службу полиции ХМАО. На момент публикации материала ответ не поступил.
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