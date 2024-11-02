Где в Челябинке можно купить самые дешевые студии в новостройках. Фото

В Челябинске дешевые студии в новостройках продают в Металлургическом районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, дом, стройка, академ риверсайд, новостройка, многоэтажное строительство
В Челябинске дешевые студии в новостройках продаются по 107-120 тысяч рублей за «квадрат» Фото:

В Челябинске и пригороде бюджетные квартиры-студии в новостройках можно купить по 107-120 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом 2 ноября URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске и пригороде недорогие квартиры-студии в новостройках продаются либо в новых жилых комплексах, либо в ЖК, которые находятся в 15 минутах от города. Их стоимость на данный момент варьируется в пределах 107-120 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщила Шатрукова.

Как отметила Шатрукова, стоимость квартир-студий в жилом комплексе «НиксЛайн» на данный момент составляет 107 тысяч рублей за «квадрат». В ЖК «Конфетти» и «Вишевая горка», расположенных в поселке Западный Сосновского района Челябинской области подобную недвижимость можно приобрести по 113 тысяч рублей за квадратный метр. В ЖК «Притяжение» покупателю студия обойдется в 120 тысяч рублей за квадратный метр. Данные ЖК составляют на данный момент топ самых недорогих микрорайонов в Челябинске и пригороде.

Стоимость квартир-студий на АМЗ в Челябинске в ЖК «НиксЛайн» начинается от 107 тысяч рублей за «квадрат», студии там — одни из самых дешевых в городе
Стоимость квартир-студий на АМЗ в Челябинске в ЖК «НиксЛайн» начинается от 107 тысяч рублей за «квадрат», студии там — одни из самых дешевых в городе

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В Челябинске и пригороде бюджетные квартиры-студии в новостройках можно купить по 107-120 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом 2 ноября URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске и пригороде недорогие квартиры-студии в новостройках продаются либо в новых жилых комплексах, либо в ЖК, которые находятся в 15 минутах от города. Их стоимость на данный момент варьируется в пределах 107-120 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщила Шатрукова. Как отметила Шатрукова, стоимость квартир-студий в жилом комплексе «НиксЛайн» на данный момент составляет 107 тысяч рублей за «квадрат». В ЖК «Конфетти» и «Вишевая горка», расположенных в поселке Западный Сосновского района Челябинской области подобную недвижимость можно приобрести по 113 тысяч рублей за квадратный метр. В ЖК «Притяжение» покупателю студия обойдется в 120 тысяч рублей за квадратный метр. Данные ЖК составляют на данный момент топ самых недорогих микрорайонов в Челябинске и пригороде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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