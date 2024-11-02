В центре Екатеринбурга трамвай сбил пешехода, движение парализовано. Фото

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На место ЧП приехали инспекторы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 2 ноября возле торгового центра «Гринвич» трамвай сбил мужчину, из-за чего встало движение других составов. Об этом рассказал очевидец.

«На улице Радищева трамвай сбил мужчину. Движение затруднено», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Информация о состоянии пострадавшего неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы прибыли на место ЧП, обстоятельства произошедшего уточняются.

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В Екатеринбурге вечером 2 ноября возле торгового центра «Гринвич» трамвай сбил мужчину, из-за чего встало движение других составов. Об этом рассказал очевидец. «На улице Радищева трамвай сбил мужчину. Движение затруднено», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова собеседника. Информация о состоянии пострадавшего неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там пояснили, что инспекторы прибыли на место ЧП, обстоятельства произошедшего уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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