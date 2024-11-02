Артем Жога прибыл с рабочим визитом на Ямал (архивное фото)
новость из сюжетаВизит уральского полпреда на Ямал
Полпред УрФО Артем Жога впечатлился теплым и доброжелательным отношением ямальцев. Об этом он поделился во время визита в Ямало-Ненецкий автономный округ.
«Именно здесь, на Ямале, отношение людей — теплота, доброжелательность и улыбчивость. Это хороший, добрый, замечательный гостеприимный край», — подчеркнул Жога.
Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред посетил Ямал впервые и поучаствовал в ряде мероприятий. Артем Жога посетил центр социального обслуживания в Салехарде, вручил награды жителям округа и встретился с семьями участников специальной военной операции.
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