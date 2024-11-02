Теплота, доброжелательность и улыбчивость: полпред УрФО Жога поделился впечатлениями о Ямале. Видео

Полпреда Артема Жогу впечатлила доброжелательность ямальцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога прибыл с рабочим визитом на Ямал (архивное фото)
Артем Жога прибыл с рабочим визитом на Ямал (архивное фото) Фото:
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Визит уральского полпреда на Ямал

Полпред УрФО Артем Жога впечатлился теплым и доброжелательным отношением ямальцев. Об этом он поделился во время визита в Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Именно здесь, на Ямале, отношение людей — теплота, доброжелательность и улыбчивость. Это хороший, добрый, замечательный гостеприимный край», — подчеркнул Жога.

Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред посетил Ямал впервые и поучаствовал в ряде мероприятий. Артем Жога посетил центр социального обслуживания в Салехарде, вручил награды жителям округа и встретился с семьями участников специальной военной операции.

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Полпред УрФО Артем Жога впечатлился теплым и доброжелательным отношением ямальцев. Об этом он поделился во время визита в Ямало-Ненецкий автономный округ. «Именно здесь, на Ямале, отношение людей — теплота, доброжелательность и улыбчивость. Это хороший, добрый, замечательный гостеприимный край», — подчеркнул Жога. Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред посетил Ямал впервые и поучаствовал в ряде мероприятий. Артем Жога посетил центр социального обслуживания в Салехарде, вручил награды жителям округа и встретился с семьями участников специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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