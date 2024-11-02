Мошенники из Санкт-Петербурга заставили пенсионерку продать четыре квартиры

В Санкт-Петербурге мошенники, представившись сотрудниками полиции, заставили 72-летнюю пожилую женщину продать четыре квартиры общей стоимостью более 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Полицией Василеостровского района приняты меры к задержанию злоумышленников, причастных к многомиллионному мошенничеству в отношении пенсионерки. <...> Поверив мошенникам, пожилая женщина продала недвижимость и передала курьерам вырученные от ее продажи денежные средства на общую сумму 31 440 000 рублей», — сообщило ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу в своем telegram-канале.
Ночью 1 ноября в отделение полиции Василеостровского района поступило сообщение от 72-летней женщины. Она сообщила, что стала жертвой мошенников. В период с 12 сентября по 28 октября неизвестные, выдавая себя за представителей правоохранительных органов, обманным путем убедили ее продать свои четыре квартиры и передать вырученные средства курьеру. Против нарушителей возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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