Недоступная среда: бизнес, который не готов работать с инвалидами, ежемесячно теряет миллиарды. Фото

Предприниматели обсудили влияние людей с инвалидностью на бизнес в России

02 ноября 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Представители бизнеса обсудили адаптацию своих предприятий в соответствии с доступной средой для инвалидов Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский бизнес в сфере услуг ежемесячно теряет в среднем по пять миллиардов рублей, так как не адаптирует свои заведения под людей с инвалидностью. Люди с ограничениями по здоровью в связи с этим не могут пользоваться услугами и не приносят доход предприятиям. Такие выводы эксперты сделали на панельной сессии Агентства стратегических инициатив «Преимущества для всех: инклюзивная повестка в стратегии бизнеса». «Почти пять миллиардов рублей выручки ежемесячно российский бизнес недополучает из-за отсутствия адаптированности под потребности людей с инвалидностью. При этом две трети людей с инвалидностью (72%) могут пользоваться адаптированными услугами самостоятельно, а 65% посещают кафе и рестораны хотя бы несколько раз в год. Каждый второй человек с инвалидностью прекращает пользоваться услугами и товарами, если они не адаптированы. Внедрение инклюзивных принципов в стратегию бизнеса позволяет расширить круг потребителей и преодолеть дефицит кадров», — рассказали участники встречи в ходе сессии. Деловое мероприятие прошло в рамках форума «Сообщество» Общественной палаты РФ. Эксперты поговорили о влиянии людей с ОВЗ на бизнес в рамках панельной сессии Агентства стратегических инициатив «Преимущества для всех: инклюзивная повестка в стратегии бизнеса». Фото: пресс-служба «проекта АСИ „Открыто для всех“» На встрече присутствовали представители Минобрнауки России, Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), Сбербанка, а также другие люди, развивающие инклюзивные практики в стране. Эксперты обсудили важность сопровождения людей с инвалидностью в различных сферах жизни. В последние шесть лет интерес компаний к развитию инклюзивных практик все больше обосновывается экономическими соображениями. Они проводят обучение персонала, модернизируя инфраструктуру магазинов, реализуя доступную среду для людей с ОВЗ, изучая потребности клиентов и повышая доступность своих цифровых ресурсов, отметила сооснователь и директор по развитию компании Everland Елена Мартынова. Руководителя по социальной политике в компании «Магнит» Мария Лудкова также добавила, что к положительным результатам для бизнеса следует отнести улучшение уровня клиентского обслуживания в торговых точках. Это позволило «Магниту» увеличить свой доход на 11% в 2023 году. Компания также начала трудоустраивать в своих филиалах людей с инвалидностью. Также эксперты подчеркнули важность содействия в трудоустройстве для выпускников с инвалидностью. Соответствующие практики уже реализуются в России. Кроме того, Министерство науки и высшего образования РФ разрабатывает концепцию развития инклюзивного высшего образования до 2030 года, представление которой запланировано на декабрь 2024 года. В мероприятии также приняли участие и сами инвалиды Фото: пресс-служба «проекта АСИ „Открыто для всех“» По словам председателя ВОИ, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева, предпринимательство и самозанятость становятся ключевыми элементами для обеспечения занятости людей с ОВЗ. Согласно данным общества, 31% инвалидов уже имеют опыт в ведении собственного бизнеса, а 25,8% рассматривают возможность его открытия. Терентьев акцентировал внимание на необходимости поддержки этих людей в использовании их потенциала, указывая на то, что трудоустройство для инвалида не только способствует его самореализации, но и повышает благосостояние и качество жизни. Также эксперты обсудили развитие сообщества «Открыто для всех» — проекта АСИ по вовлечению бизнеса и организаций в создание доступной среды, товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан. На сегодня в числе подписантов НИД — более 1400 компаний и организаций. Проект АСИ «Открыто для всех» помогает популяризировать успешные инклюзивные практики и помочь бизнесу адаптировать свои заведения в соответствии с доступной средой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский бизнес в сфере услуг ежемесячно теряет в среднем по пять миллиардов рублей, так как не адаптирует свои заведения под людей с инвалидностью. Люди с ограничениями по здоровью в связи с этим не могут пользоваться услугами и не приносят доход предприятиям. Такие выводы эксперты сделали на панельной сессии Агентства стратегических инициатив «Преимущества для всех: инклюзивная повестка в стратегии бизнеса». «Почти пять миллиардов рублей выручки ежемесячно российский бизнес недополучает из-за отсутствия адаптированности под потребности людей с инвалидностью. При этом две трети людей с инвалидностью (72%) могут пользоваться адаптированными услугами самостоятельно, а 65% посещают кафе и рестораны хотя бы несколько раз в год. Каждый второй человек с инвалидностью прекращает пользоваться услугами и товарами, если они не адаптированы. Внедрение инклюзивных принципов в стратегию бизнеса позволяет расширить круг потребителей и преодолеть дефицит кадров», — рассказали участники встречи в ходе сессии. Деловое мероприятие прошло в рамках форума «Сообщество» Общественной палаты РФ. На встрече присутствовали представители Минобрнауки России, Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), Сбербанка, а также другие люди, развивающие инклюзивные практики в стране. Эксперты обсудили важность сопровождения людей с инвалидностью в различных сферах жизни. В последние шесть лет интерес компаний к развитию инклюзивных практик все больше обосновывается экономическими соображениями. Они проводят обучение персонала, модернизируя инфраструктуру магазинов, реализуя доступную среду для людей с ОВЗ, изучая потребности клиентов и повышая доступность своих цифровых ресурсов, отметила сооснователь и директор по развитию компании Everland Елена Мартынова. Руководителя по социальной политике в компании «Магнит» Мария Лудкова также добавила, что к положительным результатам для бизнеса следует отнести улучшение уровня клиентского обслуживания в торговых точках. Это позволило «Магниту» увеличить свой доход на 11% в 2023 году. Компания также начала трудоустраивать в своих филиалах людей с инвалидностью. Также эксперты подчеркнули важность содействия в трудоустройстве для выпускников с инвалидностью. Соответствующие практики уже реализуются в России. Кроме того, Министерство науки и высшего образования РФ разрабатывает концепцию развития инклюзивного высшего образования до 2030 года, представление которой запланировано на декабрь 2024 года. По словам председателя ВОИ, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева, предпринимательство и самозанятость становятся ключевыми элементами для обеспечения занятости людей с ОВЗ. Согласно данным общества, 31% инвалидов уже имеют опыт в ведении собственного бизнеса, а 25,8% рассматривают возможность его открытия. Терентьев акцентировал внимание на необходимости поддержки этих людей в использовании их потенциала, указывая на то, что трудоустройство для инвалида не только способствует его самореализации, но и повышает благосостояние и качество жизни. Также эксперты обсудили развитие сообщества «Открыто для всех» — проекта АСИ по вовлечению бизнеса и организаций в создание доступной среды, товаров, услуг и сервисов для людей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан. На сегодня в числе подписантов НИД — более 1400 компаний и организаций. Проект АСИ «Открыто для всех» помогает популяризировать успешные инклюзивные практики и помочь бизнесу адаптировать свои заведения в соответствии с доступной средой.