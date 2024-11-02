На Пермский край надвигается сильная гроза

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Для ноября это явление довольно сильное
Для ноября это явление довольно сильное Фото:

На границе Башкирии и Пермского края идет сильный ливень, который смещается на северо-восток. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

«Достаточно сильная для ноября гроза вблизи границы Башкирии и Пермского края, смещается на северо-восток. В этой же зоне наиболее интенсивные осадки», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ночью гроза будет в Губахе. При этом дожди перейдут в сильный мокрый снег.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае объявили штормовое предупреждение. Причиной стал циклон «Мартина».

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На границе Башкирии и Пермского края идет сильный ливень, который смещается на северо-восток. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ. «Достаточно сильная для ноября гроза вблизи границы Башкирии и Пермского края, смещается на северо-восток. В этой же зоне наиболее интенсивные осадки», — сказано в сообщении. Уточняется, что ночью гроза будет в Губахе. При этом дожди перейдут в сильный мокрый снег. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае объявили штормовое предупреждение. Причиной стал циклон «Мартина».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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