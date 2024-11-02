На Пермский край надвигается сильная гроза

Для ноября это явление довольно сильное
На границе Башкирии и Пермского края идет сильный ливень, который смещается на северо-восток. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.
«Достаточно сильная для ноября гроза вблизи границы Башкирии и Пермского края, смещается на северо-восток. В этой же зоне наиболее интенсивные осадки», — сказано в сообщении.
Уточняется, что ночью гроза будет в Губахе. При этом дожди перейдут в сильный мокрый снег.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае объявили штормовое предупреждение. Причиной стал циклон «Мартина».
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